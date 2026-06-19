Fiscalía pide 13 años de inhabilitación para un exedil de Baiona (Pontevedra) por adjudicar obras 'a dedo'

El exconcejal de Vías y Obras de Baiona (Pontevedra) en 2023, Óscar Martínez , se enfrenta a 13 años de inhabilitación por un delito de prevaricación continuada. La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, acogerá este martes la audiencia preliminar del juicio.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el que era edil socialista en el anterior gobierno municipal contrató con una constructora la realización de tres obras en Camiño As Fontiñas, Praza Cruceiro-Baíña y una acera en Cruceiro. El coste total de los trabajos fue de algo más de 34.700 euros.

"Dicha contratación la realizó vulnerando de forma abierta la normativa sobre contratación pública y los principios de transparencia, libre concurrencia y sostenibilidad presupuestaria, ya que el encargo se realizó con omisión total del procedimiento establecido", afirma el ministerio público.

Según recoge Europa Press, la Fiscalía también señala que "el encargo se realizó de forma verbal, sin previa tramitación del oportuno expediente", es decir, las actuaciones se adjudicaron 'a dedo'.

Tras una resolución de la Alcaldía de denegar el pago de esas facturas debido a las irregularidades, la empresa interpuso un recurso contencioso administrativo y la demanda fue estimada parcialmente.

Por estos hechos, la Fiscalía acusa al exedil de un delito de prevaricación continuada y pide que sea condenado a la pena de inhabilitación durante 13 años para el derecho de sufragio pasivo —presentarse como candidato en unas elecciones— y el ejercicio de función pública que suponga intervención en la contratación pública.

Se da la circunstancia de que este exedil ya fue condenado el pasado mes de enero en una vista de conformidad, a 9 años de inhabilitación, también por un delito de prevaricación. En ese caso fue la adjudicación sin contrato ni procedimiento legal, de varias obras en caminos vecinales de Baiona.