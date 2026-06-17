Sanidade destaca que el nuevo centro de salud de Moaña (Pontevedra) atendió 27 urgencias en su primer día

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, destacó este miércoles en el Pleno del Parlamento que el nuevo centro de salud de Moaña ya atiende las urgencias médicas del municipio, con un total de 27 consultas urgentes registradas este martes, en su primer día de actividad ordinaria.

Durante su intervención en el Pazo do Hórreo, en respuesta a una pregunta parlamentaria, el titular de Sanidade señaló que el centro contabilizó, además, 430 consultas ordinarias en esa misma jornada.

Gómez Caamaño recordó que la Xunta garantiza la atención sanitaria en Moaña con un dispositivo asistencial diseñado para ofrecer "la mejor atención posible" a la población, teniendo en cuenta también el actual déficit de profesionales sanitarios, un problema cuya solución, apuntó, corresponde al Ministerio de Sanidad.

El conselleiro puso en valor que se trata de la mayor inversión sanitaria de la Xunta en el municipio, con 9,6 millones de euros entre obra y equipamiento para un centro que abrió sus puertas este lunes y que, según subrayó, supone "una auténtica transformación" de la atención sanitaria en Moaña, al triplicar la superficie del anterior hasta alcanzar los 3.000 metros cuadrados.

El nuevo centro cuenta con 45 profesionales, entre ellos 12 médicos de familia, 2 pediatras, personal de enfermería, psicología, nutrición, odontología, fisioterapia, matrona, trabajo social y servicios generales. Esta dotación permite centralizar una amplia cartera de servicios, que incluye medicina de familia, pediatría, enfermería, salud bucodental, fisioterapia y rehabilitación, ecografía, toma de muestras, sala de lactancia y atención a la mujer.

Además, el Sergas ha establecido un dispositivo específico para la atención urgente las 24 horas del día y los siete días de la semana, con facultativo y enfermera por las tardes de lunes a viernes, una ambulancia de soporte vital avanzado de enfermería operativa de forma permanente y un sistema de atención domiciliaria coordinado con el dispositivo de urgencias de Cangas.

El BNG pide la dimisión

Por su parte, el diputado del BNG, Paulo Ríos, interpeló en el pleno del Parlamento al conselleiro de Sanidade sobre las previsiones de la Xunta para recuperar el servicio de urgencias sanitarias de Moaña y recordó que los vecinos llevan 240 semanas de movilización continuada para reclamar la vuelta del Punto de Atención Continuada.

Así, puso en valor la protesta del pasado domingo, en la que participaron más de 3.000 personas, como "una nueva lección de dignidad", una respuesta ciudadana que, a su juicio, demuestra que las explicaciones de la Xunta "no convencen a nadie" y que la población "quiere su PAC de vuelta y lo quiere ya".

El parlamentario nacionalista exigió al conselleiro que "dimita" por, según denunció, mentir a la ciudadanía y adoptar decisiones políticas que convierten al Gobierno de Rueda "en un verdadero peligro para la salud de los gallegos y gallegas".

Ríos acusó a la Xunta de acumular "años de mentiras y excusas" para no devolver a Moaña un servicio que, aseguró, permanece "secuestrado en Cangas", en un PAC que no está dimensionado para atender a la población de ambos municipios ni el incremento estival de visitantes.

También censuró los "intentos de confundir" a la ciudadanía con la apertura del nuevo centro de salud y calificó de "incompetente" al conselleiro por equiparar una ambulancia con un PAC. "Si usted piensa que una ambulancia es un PAC, debe dimitir también por incompetente", afirmó, antes de advertir de que la Xunta estaría incumpliendo el convenio firmado con el Concello de Moaña, que garantizaba que la nueva infraestructura abriría con un punto de atención continuada.