El PP de Vigo llevará al pleno ordinario la comparecencia de Caballero por el caso Saltamontes

La presidenta del Partido Popular de Vigo, Luisa Sánchez, ha anunciado que su grupo exigirá en el pleno ordinario del mes de junio, previsto para el lunes 29, que el alcalde, Abel Caballero, comparezca por la imputación penal de la concejala de Fiestas y Seguridad, Patricia Rodríguez, en el marco del caso Saltamontes.

"El PP de Vigo no va a permitir que Abel Caballero se escabulla sin más de su obligación de dar explicaciones", ha señalado la líder popular.

Sánchez ha avanzado que los populares presentarán una moción para forzar el debate y la votación en el pleno. "Es una moción de la que no se va a poder escapar y que tendrá que votar. No habrá veto que valga y no le quedará otra que retratarse delante de los vigueses y de la familia de Iván, que dos años después sigue esperando unas explicaciones que no llegan", ha afirmado.

La portavoz de la oposición ha indicado que los servicios jurídicos del PP no descartan acudir a la vía contencioso-administrativa para reclamar que el regidor dé explicaciones, aunque ha reconocido que "no parece la vía más rápida". Por ello, el grupo municipal popular optará por llevar el asunto al pleno ordinario mediante una moción.

Luisa Sánchez ha calificado de "inaceptable y del todo injustificada" la negativa de Caballero a comparecer en el pleno extraordinario promovido por la oposición. A su juicio, la decisión del alcalde de suprimir del orden del día el punto relativo a su propia comparecencia supone "una muestra más de su cobardía y de su soberbia".

˝Debe dar la cara y explicar por qué sigue protegiendo a Patricia Rodríguez y por qué aún no la ha relevado de todos sus cargos, sobre todo después de que el juez haya desestimado su recurso", ha insistido la presidenta local del PP.

Para Sánchez, la ausencia de explicaciones por parte del alcalde no solo representa "una falta de respeto hacia la oposición" sino también "hacia la ciudadanía y hacia la familia de Iván", a la que, según ha recordado, Caballero todavía no ha recibido casi dos años después del accidente.

"Debe, como mínimo, mostrarles sus condolencias en nombre de toda la ciudad, a la que dice representar. Es lo mínimo que debería hacer", ha concluido.