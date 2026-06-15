El BNG de Vigo, contra la reforma de la sede de la Favec: "Caballero pretende amordazar el movimiento vecinal"

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo ha anunciado este lunes que votará en contra de la licitación para reformar el espacio municipal de Praza da Princesa, que fue durante más de tres décadas la sede de la Federación de Asociaciones Veciñais Eduardo Chao(Favec).

El portavoz nacionalista, Xabier P. Igrexas, ha denunciado que la licitación de la reforma pretende "dar o paso definitivo para consumar o último golpe antidemocrático contra a Federación Veciñal". Considera que la medida que se someterá este martes a dictamen del Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo convertirá en "irreversible" el desalojo de la entidad vecinal.

"Esta licitación non responde a ningunha necesidade obxectiva de espazo, senón a unha clara ofensiva autoritaria coa que o Goberno de Abel Caballero pretende desde hai moitos anos amordazar o movemento veciñal", ha afirmado Igrexas, que ha reclamado la devolución del inmueble a la Favec.

También ha reprochado al alcalde Abel Caballero su "estrategia continuada de confrontación" con la Favec, principal entidad del movimiento vecinal vigués. "O que está a facer o señor Caballero non é xestión urbanística, é unha vinganza partidista", ha asegurado.

Así, Igrexas ha argumentado que el desalojo de la Favec constituye "o cume da estratexia de represión contra o tecido veciñal e social que se atreve a discrepar". "Non é só un desaloxo inxusto dun colectivo social dun espazo público. É un paso máis nun réxime de terror antidemocrático que utiliza a violencia institucional para reprimir calquera entidade ou asociación que ousa erguer a voz", ha incidido.