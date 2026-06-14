Samil este domingo por la tarde.

Samil este domingo por la tarde. Treintayseis

Ofrecido por:

Vigo

Vigo despide el fin de semana desde la playa: mañana bajan las temperaturas

Los arenales de la ciudad se han vuelto a llenar este domingo, aunque las máximas estuvieron alejadas de los 33 grados del sábado y rondaron los 26 grados

Información relacionada: Esta localidad de Pontevedra registró la tercera temperatura más alta de España este sábado

Publicada

Vigo pone punto final a un fin de semana de mucho calor en toda Galicia, especialmente el sábado, cuando se registraron 33 grados de máxima en la ciudad.

Dani Bastos y el local de Samil donde estará El Gabacho.jpg

Este domingo, los termómetros no sobrepasaron los 26 grados, pero el buen tiempo volvió a ser el protagonista del día; buena prueba de ello fue la imagen de las playas de la ciudad y los alrededores, que se volvieron a llenar.

Después de las altas temperaturas de estos días, la semana que viene arrancará con una bajada en los termómetros. Así, dice la previsión de Meteogalicia que el lunes y el martes las máximas se situarán en los 23 y 24 grados, respectivamente, y de cara al jueves y viernes, no pasarán de 22 grados.