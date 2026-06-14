Vigo despide el fin de semana desde la playa: mañana bajan las temperaturas

Vigo pone punto final a un fin de semana de mucho calor en toda Galicia, especialmente el sábado, cuando se registraron 33 grados de máxima en la ciudad.

Este domingo, los termómetros no sobrepasaron los 26 grados, pero el buen tiempo volvió a ser el protagonista del día; buena prueba de ello fue la imagen de las playas de la ciudad y los alrededores, que se volvieron a llenar.

Después de las altas temperaturas de estos días, la semana que viene arrancará con una bajada en los termómetros. Así, dice la previsión de Meteogalicia que el lunes y el martes las máximas se situarán en los 23 y 24 grados, respectivamente, y de cara al jueves y viernes, no pasarán de 22 grados.