Rueda desmiente a Caballero en Vigo: "La Xunta no subvenciona aerolíneas desde 2012"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha visitado este viernes Vigo para asistir a la sesión ordinaria del patronato de Cetmar y ha aprovechado para desmentir ante los medios al alcalde de la ciudad, Abel Caballero, sobre las supuestas subvenciones del Gobierno gallego a las aerolíneas.

Según ha declarado, Caballero ha "tergiversado" sus palabras, recogidas en una entrevista en la TVG. Mientras el regidor olívico aseguró que Rueda había "confesado" que la Xunta pagaba vuelos desde Santiago, las palabras del presidente gallego, según recoge Europa Press, fueron: "Pagarle dinero a una compañía, acabamos de ver el ejemplo de Ryanair, mucho dinero de los impuestos de los gallegos, para que de repente tengan un mejor postor y nos dejen tirados, eso sirve de poco".

De hecho, el líder autonómico ha asegurado que era el Concello de Vigo el que subvencionaba líneas aéreas hasta el año pasado, tras el abandono de Ryanair una vez finalizado el contrato.

"El alcalde, en esa obsesión de confrontar con la Xunta, hizo lo que hace muchas veces, tergiversar declaraciones y decir lo que a él le parece que le conviene decir", ha criticado Rueda, que ha insistido en que el Gobierno autonómico no subvenciona aerolíneas desde 2012 porque se vio que una vez terminadas las ayudas, las empresas se van al "mejor postor".

"No se consigue nada. La estrategia tiene que ser otra", ha insistido, recordando que Vigo apoyó a Ryanair hasta hace unos meses.

Además, ha señalado que la Xunta no tiene competencia en aeropuertos, pero que se ha seguido la estrategia de promocionar en destinos a Galicia, en cooperación con Aena, que es quien la tiene, para atraer turistas y conseguir vuelos.

"Si los de siempre quieren confrontar es su problema. Me refería a prácticas que están haciendo, por ejemplo aquí (en Vigo) y que no han llevado a ninguna parte", ha sentenciado.

Financiación para el Mundial

Rueda también se ha referido a la financiación para que Vigo sea sede del Mundial 2030, otra de las polémicas que mantiene con el alcalde, sobre lo que ha insistido en que la intención de la Xunta es "cooperar", calcular los gastos que habrá y distribuirlos "entre todas las administraciones".

La idea, a su juicio, es que sea "un evento histórico" y no "confrontar", pidiendo "cordura". "Por lo menos en esto debería imperar un poco la cordura. Espero que sea así. No tengo muchas esperanzas pero desde luego por la Xunta de Galicia no va a ser", ha sentenciado.

Cetmar

En su participación en la reunión del Patronato de Cetmar y en el acto de conmemoración de su aniversario, el presidente de la Xunta ha reconocido el "trabajo de vanguardia" del centro en su estrategia de economía azul y cooperación internacional a lo largo de sus 25 años de historia.

"Somos una de las referencias en Europa de hacer las cosas bien, de vivir del mar, de que mucha gente tenga en él su medio de vida y de que se haga de forma sostenible y el Cetmar tiene muchas responsabilidad en eso", ha asegurado Rueda, que ha estado acompañado por la conselleira do Mar, Marta Villaverde, y por la secretaria general de Pesca, Isabel Artime.

El presidente gallego ha querido agradecer a los cerca de 300 profesionales que pasaron por el Cetmar desde sus inicios en el año 2001 y que hicieron posible llevar a cabo 700 acciones de impacto directo en el sector y se ha referido a "todos los proyectos de investigación que realizó durante estos años para mejorar la producción, la limpieza de los mares o hacer una explotación de los recursos de forma sostenible".

"Cuando voy a Bruselas compruebo que es muy tenido en cuenta por los responsables de pesca de la Comisión. Lo consultan para muchas cosas y piden dictámenes. Un prestigio que debemos difundir", ha insistido tras reivindicar que el Cetmar fue capaz de traspasar fronteras, siendo a día de hoy una voz "respetada" en Bruselas, que influye en las políticas comunitarias.