Luz verde a la expropiación de los terrenos para el nuevo acceso al colegio Párroco Don Camilo, en Vigo Concello de Vigo

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha avanzado que la próxima semana el Concello aprobará definitivamente el proyecto de expropiación necesario para ejecutar la mejora de los accesos al colegio Párroco Don Camilo.

La actuación contempla la adquisición de más de 6.000 metros cuadrados de terrenos con un presupuesto superior a los 400.000 euros y permitirá desarrollar una obra con una inversión global cercana a los 1,3 millones de euros.

Según detalló el regidor, el proyecto prevé la creación de un nuevo acceso al centro educativo desde la carretera Vigo-Baiona mediante un vial de 16 metros de ancho y una pendiente máxima del 12%, incorporando además un itinerario peatonal plenamente adaptado a la normativa de accesibilidad. La actuación se completará con la habilitación de una nueva zona verde junto al colegio, mejorando tanto el entorno urbano como la seguridad de los desplazamientos.

Por otra parte, el alcalde lamentó que esta actuación no haya podido ejecutarse mucho antes debido a los obstáculos administrativos. Según explicó, la obra "podría estar terminada hace cuatro años", pero la negativa de la Xunta de Galicia a permitir la utilización de la Ley Vigo obligó al Ayuntamiento a recurrir a una modificación urbanística que prolongó considerablemente los plazos.