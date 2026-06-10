Buscan en Moaña (Pontevedra) a una joven de 19 años desaparecida desde el martes

Aviso urgente en el Concello de Moaña (Pontevedra). Autoridades y vecinos buscan a una joven vecina de 19 años desaparecida desde este martes.

Como ha informado el gobierno local a través de redes sociales, la joven responde al nombre de Helena Moreira Millán. Tiene una tonalidad de piel y pelo clara.

El Concello hace un llamamiento a su población para encontrar a su vecina y ruega a sus vecinos ponerse en contacto con la Policía Local, a través del número 986 311 656, en caso de tener alguna pista o saber el paradero de Helena.