El calor regresa a Vigo: temperaturas de hasta 30 grados esta semana

Esta semana llega a Vigo marcada por una importante subida de las temperaturas, con los termómetros rozando los 30 grados en los próximos días.

Los cielos despejados y el calor serán los grandes protagonistas de esta segunda semana de junio, por lo que se prevé que los arenales comiencen a llenarse como anticipo de lo que vivirá la ciudad durante la temporada estival.

Durante este lunes y martes, las temperaturas serán más moderadas, con máximas de hasta 24 grados y mínimas que rondarán los 11. Sin embargo, a partir del miércoles comenzará el ascenso térmico, con valores que alcanzarán los 30 grados, una situación que se mantendrá hasta el fin de semana.