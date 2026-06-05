O Porriño (Pontevedra) invita al Papa León XIV a visitar el municipio para "conocer sus raíces"

O Porriño ha enviado una invitación formal al Papa León XIV para que conozca "sus raíces" en el municipio pontevedrés. El alcalde Alejandro Lorenzo le ha hecho llegar una carta y un regalo institucional gracias al viaje y a la colaboración de la Asociación Discamino.

La madre de Gerardo Fernández Costa, 'Gerardiño' —el gran impulsor y el alma de Discamino—, Ángeles Costa Lomba, actuó como embajadora de O Porriño en el Vaticano. Según explicó al regidor porriñés, Prevost "acogió con gratitud el regalo y sonrió, con cara de ilusión".

"Esto nos hace guardar esperanza de que el Santo Padre pueda encontrar un hueco en su agenda, quizás el próximo año Xacobeo, para visitar O Porriño", ha asegurado Lorenzo, que ha enviado esta invitación tras las recientes investigaciones que confirman que los antepasados maternos del papa eran de la parroquia porriñesa de San Salvador de Torneiros.

En la carta enviada al líder de la Iglesia Católica, el regidor le trasladó su "orgullo inmenso" que supone para sus vecinos saber que comparten un origen común. "Sería una inmensa dicha poder recibirlo en nuestra tierra para que pueda conocer de cerca los orígenes de su familia y el cariño de nuestra gente", se puede leer en la misiva.

Además, O Porriño le hizo entrega de un monolito de piedra Rosa Porriño "como material que define la identidad porriñesa, ya que representa la fortaleza de un pueblo trabajador y humilde". La pieza tiene grabada la imagen del arquitecto Antonio Palacios, la vieira del Xacobeo y el escudo del Concello.