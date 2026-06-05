Conciertos de Castrelos 2026: Vigo desvela el precio de las entradas y el caché de los artistas

La música volverá a sonar por todo lo alto en el Auditorio de Castrelos. El Concello de Vigo ha confirmado en los últimos meses 15 conciertos para este verano de 2026, de los que cuales ya se conocen los precios de las entradas.

Como cada año, los vigueses y las viguesas podrán disfrutar de todos los conciertos de forma gratuita desde la grada del auditorio. Además, siete de las 15 actuaciones también se podrán presenciar gratis desde la platea, aunque se deberá realizar una reserva previa.

Para bailar al son de los conciertos restantes, los ciudadanos deberán abonar entre 10 y 15 euros. El método de compra será similar a años anteriores, en los que se combinaron la venta online y física.

Junto con el precio de las entradas, el Concello también ha desvelado el caché de los artistas, así como el aforo que se dispondrá en la platea. Cabe mencionar que el alcalde Abel Caballero ha asegurado en declaraciones a Radio Vigo que están ultimando los detalles para añadir un nuevo gran concierto este verano.

Artista Caché Precio de la entrada Aforo en platea Deep Purple 360.000 euros 15 euros 5.000 personas 'El Pollo Pepe' 10.400 euros 0 euros 3.000 personas Molotov 95.000 euros 10 euros 5.000 personas Coral Casablanca 18.500 euros 0 euros 2.200 personas 'El Traje Nuevo del Emperador' 8.970 euros 0 euros 3.000 personas Ópera Carmen 30.840 euros 0 euros 2.200 personas Chayanne 605.000 euros 15 euros 5000 personas Noites de Zarzuela 31.080 euros 0 euros 2.200 personas El Payaso Tallarín 12.600 euros 0 euros 3.000 personas Abraham Mateo 137.650 euros 10 euros 5000 personas Ópera Nabucco 50.000 euros 0 euros 2.200 personas The Corrs 340.000 euros 15 euros 5000 personas Viva Suecia 300.000 euros 15 euros 5000 personas Iván Ferreiro 140.000 euros 10 euros 5000 personas FNAC Live 65.000 euros 10 euros 5000 personas

Fechas conciertos Castrelos 2026