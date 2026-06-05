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Conciertos de Castrelos 2026: Vigo desvela el precio de las entradas y el caché de los artistas
La música volverá a ser una de las grandes protagonistas del verano olívico, con 15 actuaciones confirmadas en Castrelos
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La música volverá a sonar por todo lo alto en el Auditorio de Castrelos. El Concello de Vigo ha confirmado en los últimos meses 15 conciertos para este verano de 2026, de los que cuales ya se conocen los precios de las entradas.
Como cada año, los vigueses y las viguesas podrán disfrutar de todos los conciertos de forma gratuita desde la grada del auditorio. Además, siete de las 15 actuaciones también se podrán presenciar gratis desde la platea, aunque se deberá realizar una reserva previa.
Para bailar al son de los conciertos restantes, los ciudadanos deberán abonar entre 10 y 15 euros. El método de compra será similar a años anteriores, en los que se combinaron la venta online y física.
Junto con el precio de las entradas, el Concello también ha desvelado el caché de los artistas, así como el aforo que se dispondrá en la platea. Cabe mencionar que el alcalde Abel Caballero ha asegurado en declaraciones a Radio Vigo que están ultimando los detalles para añadir un nuevo gran concierto este verano.
Artista
Caché
Precio de la entrada
Aforo en platea
Deep Purple
360.000 euros
15 euros
5.000 personas
'El Pollo Pepe'
10.400 euros
0 euros
3.000 personas
Molotov
95.000 euros
10 euros
5.000 personas
Coral Casablanca
18.500 euros
0 euros
2.200 personas
'El Traje Nuevo del Emperador'
8.970 euros
0 euros
3.000 personas
Ópera Carmen
30.840 euros
0 euros
2.200 personas
Chayanne
605.000 euros
15 euros
5000 personas
Noites de Zarzuela
31.080 euros
0 euros
2.200 personas
El Payaso Tallarín
12.600 euros
0 euros
3.000 personas
Abraham Mateo
137.650 euros
10 euros
5000 personas
Ópera Nabucco
50.000 euros
0 euros
2.200 personas
The Corrs
340.000 euros
15 euros
5000 personas
Viva Suecia
300.000 euros
15 euros
5000 personas
Iván Ferreiro
140.000 euros
10 euros
5000 personas
FNAC Live
65.000 euros
10 euros
5000 personas
Fechas conciertos Castrelos 2026
- 2 de julio: Deep Purple
- 6 de julio: Actuación infantil musical "El Pollo Pepe"
- 16 de julio: Molotov
- 18 de julio: Coral Casablanca
- 20 de julio: Actuación infantil musical "El traje del Emperador"
- 24 de julio: Ópera Carmen
- 30 de julio: Chayanne
- 1 de agosto: As noites da zarzuela
- 3 de agosto: Actuación infantil "El Payaso Tallarín. Su gran circo"
- 7 de agosto: Abraham Mateo
- 9 de agosto: Ópera Nabucco
- 11 de agosto: The Corrs
- 14 de agosto: Viva Suecia
- 15 de agosto: Iván Ferreiro
- 16 de agosto: FNAC Live (The Rapants, Fillas de Cassandra, Eladio y los Seres Queridos, y Bea Fernandes)