Abel Caballero durante su intervención previa al concierto de Melendi.

Abel Caballero durante su intervención previa al concierto de Melendi. @abelcaballero

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Conciertos de Castrelos 2026: Vigo desvela el precio de las entradas y el caché de los artistas

La música volverá a ser una de las grandes protagonistas del verano olívico, con 15 actuaciones confirmadas en Castrelos

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La música volverá a sonar por todo lo alto en el Auditorio de Castrelos. El Concello de Vigo ha confirmado en los últimos meses 15 conciertos para este verano de 2026, de los que cuales ya se conocen los precios de las entradas.

L0rna, El Virtual y Fresquito y Mango

Como cada año, los vigueses y las viguesas podrán disfrutar de todos los conciertos de forma gratuita desde la grada del auditorio. Además, siete de las 15 actuaciones también se podrán presenciar gratis desde la platea, aunque se deberá realizar una reserva previa.

Para bailar al son de los conciertos restantes, los ciudadanos deberán abonar entre 10 y 15 euros. El método de compra será similar a años anteriores, en los que se combinaron la venta online y física.

Junto con el precio de las entradas, el Concello también ha desvelado el caché de los artistas, así como el aforo que se dispondrá en la platea. Cabe mencionar que el alcalde Abel Caballero ha asegurado en declaraciones a Radio Vigo que están ultimando los detalles para añadir un nuevo gran concierto este verano.

Artista

Caché

Precio de la entrada

Aforo en platea

Deep Purple

360.000 euros

15 euros

5.000 personas

'El Pollo Pepe'

10.400 euros

0 euros

3.000 personas

Molotov

95.000 euros

10 euros

5.000 personas

Coral Casablanca

18.500 euros

0 euros

2.200 personas

'El Traje Nuevo del Emperador'

8.970 euros

0 euros

3.000 personas

Ópera Carmen

30.840 euros

0 euros

2.200 personas

Chayanne

605.000 euros

15 euros

5000 personas

Noites de Zarzuela

31.080 euros

0 euros

2.200 personas

El Payaso Tallarín

12.600 euros

0 euros

3.000 personas

Abraham Mateo

137.650 euros

10 euros

5000 personas

Ópera Nabucco

50.000 euros

0 euros

2.200 personas

The Corrs

340.000 euros

15 euros

5000 personas

Viva Suecia

300.000 euros

15 euros

5000 personas

Iván Ferreiro

140.000 euros

10 euros

5000 personas

FNAC Live

65.000 euros

10 euros

5000 personas

Fechas conciertos Castrelos 2026

  • 2 de julio: Deep Purple
  • 6 de julio: Actuación infantil musical "El Pollo Pepe"
  • 16 de julio: Molotov
  • 18 de julio: Coral Casablanca
  • 20 de julio: Actuación infantil musical "El traje del Emperador"
  • 24 de julio: Ópera Carmen
  • 30 de julio: Chayanne
  • 1 de agosto: As noites da zarzuela
  • 3 de agosto: Actuación infantil "El Payaso Tallarín. Su gran circo"
  • 7 de agosto: Abraham Mateo
  • 9 de agosto: Ópera Nabucco
  • 11 de agosto: The Corrs
  • 14 de agosto: Viva Suecia
  • 15 de agosto: Iván Ferreiro
  • 16 de agosto: FNAC Live (The Rapants, Fillas de Cassandra, Eladio y los Seres Queridos, y Bea Fernandes)