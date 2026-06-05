Avanzan las obras de la grada de Gol: Balaídos contará con 800 aficionados más la próxima temporada

Sobre 800 celtistas volverán a sentarse en la grada de Gol a partir de la próxima temporada. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha confirmado el buen avance de las obras de Balaídos, que permitirán retirar la grada supletoria del fondo opuesto a Marcador.

"Esta vez, vamos a hacer algo que no habíamos hecho en la grada de Marcador. A partir del 15 de este mes vamos a empezar a instalar los asientos en las cinco primeras filas de la grada de Gol Baixo", ha afirmado el regidor olívico en un audio distribuido a los medios de comunicación este viernes.

En total, el Concello sumará 792 asientos para la próxima temporada en Balaídos, que cuentan con "una visibilidad ciertamente extraordinaria". De esta forma, el Celta podrá duplicar su aforo en este fondo, ya que la grada supletoria apenas contaba con 300 espectadores.

Ahora bien, las obras no pararán. El gobierno local prevé comenzar a instalar la malla de la infraestructura tras el verano, para continuar con la construcción de la cubierta. El objetivo es que la grada de Gol esté acabada a principios del año 2027, lo que permitirá acoger a 7.000 personas más cada partido del Celta.

Mundial 2030

Además, el regidor socialista ha avanzado que esta tarde participará en una reunión del Consejo Superior de Deportes, que ha convocado a todas las ciudades candidatas a ser sede del Mundial 2030. "Les diremos que estamos trabajando, aún sin tener la confirmación de la Federación", ha afirmado.

De esta forma, Caballero ha vuelto a reprochar al ente federativo presidido por Rafael Louzán por no informar al Concello del envío de la candidatura de Vigo a la FIFA. "No nos comunicó, lo que a la prensa sí dijo, que hay una propuesta de la Federación Española de Fútbol a la FIFA para que Vigo sea ciudad candidata", ha asegurado.

Además de los avances en la grada de Gol, el alcalde informará sobre la nueva reforma de Tribuna, una actuación clave para ampliar el aforo de Balaídos y poder optar a ser sede mundialista —el estadio contará con 31.000 personas de aforo con Gol, pero debe superar las 40.000—. En este sentido, ha reiterado que la Xunta y la Deputación deben cofinanciar la obra.