Vigo acusa a la Deputación de cambiar el convenio de la obra de Rosalía de Castro: "No se puede firmar"

El portavoz del Concello de Vigo, Carlos López Font, ha acusado a la Deputación de Pontevedra de "cambiar todo el convenio" de las obras de Rosalía de Castro para el que el gobierno local "no lo pueda firmar".

En un audio enviado a los medios de comunicación, López Font ha criticado a la entidad provincial por enviar una propuesta de convenio "totalmente distinta" a la que se firma en el resto de los municipios de la provincia. "Está llena de amenazas, de limitaciones y de nuevas obligaciones e imposiciones. Contiene un tono hostil, impropio de una administración pública", ha sostenido.

"Si envían el mismo convenio que hemos acordado siempre, lo firmaremos mañana mismo", ha sentenciado, acusando a la Diputación de "pufera", como ya hizo el alcalde, Abel Caballero, en reiteradas ocasiones.

Como recuerda Europa Press, todo ello después de que la Diputación remitiese este lunes al Concello el convenio para la reforma de la calle Rosalía de Castro. Esta propuesta de acuerdo, siguiendo un modelo similar al remitido al Concello de Pontevedra, establece una modificación en su clausulado con respecto a convenios anteriores, para poner la condición de que debe haber una firma pública.

Fuentes provinciales han recalcado que el convenio enviado es "idéntico" al firmado por el gobierno de Miguel Anxo Lores. "Las cláusulas son homogéneas para las dos ciudades", han incidido, denunciando que Abel Caballero es "el único obstáculo para que Vigo avance al ritmo que merece, con una colaboración institucional basada en la lealtad, el entendimiento y la normalidad".

BNG de Vigo rechaza el "secuestro" de inversiones

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo se ha unido al rifirrafe entre Concello y Deputación. Su portavoz, Xabier P. Igrexas, ha calificado de "inaceptable" que el gobierno provincial pretenda usar los recursos de la Deputación "como instrumento de presión política".

"La atención a las necesidades de las viguesas y los vigueses, las inversiones que precisa la ciudad, no pueden estar subordinadas a la fobia o a la adicción a un selfie. Ya basta de tanta frivolidad", ha afirmado, que también ha criticado la actitud "infantil e irresponsable" de Caballero por su negativa a firmar con normalidad un acuerdo con otra administración.

"Tenemos que decirle con toda la contundencia a la señora Luisa Sánchez que los recursos de la Deputación no son una concesión graciosa ni potestativa del Partido Popular. No son un regalo. Son los recursos que le corresponden a la mayor ciudad de la provincia y del conjunto de Galicia", ha reprochado el nacionalista, que ha reclamado más fondos para Vigo y Pontevedra.