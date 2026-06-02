UGT denuncia que Down Vigo quiere ampliar la jornada de la plantilla tras despedir a cinco trabajadores

UGT Servicios Públicos Vigo ha denunciado la propuesta de la dirección de Down Vigo de incrementar las horas de trabajo recogidas en el calendario laboral anual de la plantilla para 2026, una medida que, según el sindicato, se plantea tras el despido de cinco empleados en las últimas semanas y "sin ningún tipo de compensación" para los trabajadores.

En un comunicado, la organización sindical ha criticado el "ultimátum" trasladado por los responsables de la entidad para que sea la propia plantilla la que elabore una propuesta de ampliación de sus jornadas. UGT considera que esta actuación supone una modificación de las condiciones laborales y advierte de que denunciará "la infracción de la norma y el pisoteo del Estatuto de los Trabajadores".

Según el sindicato, esta ampliación de jornada tendría como objetivo cubrir el vacío generado en el servicio tras los despidos, una situación que atribuye a la "nefasta gestión de la junta directiva". En este sentido, UGT sostiene que ya se han producido "las primeras incidencias en el servicio" y que se ha visto reducida la calidad de la atención a las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual usuarias de la asociación.

Ante esta situación, la organización anuncia que solicitará entrevistas con las autoridades y organismos relacionados con Down Vigo para tratar de frenar lo que califica como un "descalabro" provocado por una actuación "unilateral" de la dirección.