Detenida en Vigo una persona por estafar 94.000 euros por el método de la 'hija en apuros'

La Policía Nacional ha detenido a una persona en Vigo, en el marco de una investigación sobre una ciberestafa en la que han resultado detenidos otros cinco sospechosos y se ha identificado a 11 implicados. Este entramado criminal habría defraudado 94.018 euros a una mujer con el uso del método de la 'hija en apuros'.

Agentes de la Policía Nacional del Grupo de Ciberdelincuencia de Valladolid han dado por concluida la investigación, tras llevar a cabo detenciones en Valladolid, Vigo, Alicante, Lloret de Mar (Gerona) y Parla (Madrid). La compleja investigación ha sido puesta en conocimiento de las Jefaturas Superiores de Policía de Andalucía Occidental, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Madrid y Valencia.

Los hechos fueron denunciados en dependencias policiales de la capital vallisoletana en abril de 2025 por la víctima, una mujer de 69 años. La denunciante recibió varios mensajes a través de la aplicación WhatsApp de personas desconocidas que se hicieron pasar por su hija y alegaban falsamente problemas financieros urgentes y el uso de un nuevo número de teléfono debido a una avería.

Según informa Europa Press, la víctima realizó un total de cinco transferencias bancarias a las cuentas indicadas por los delincuentes, en los que introdujo los datos de su hija como beneficiaria. En concreto, efectuó tres transferencias por un importe de 9.897 euros cada una, una cuarta de 34.327 euros y una última por valor de 30.000 euros, con lo que se sumó un perjuicio total de 94.018 euros.

Tras constatar con su hija que no existía tal problema económico, la mujer interpuso la denuncia. Las pesquisas policiales determinaron que las 11 personas identificadas desempeñaban el papel de "mulas bancarias" dentro del escalón más bajo de la organización criminal.

Aunque estos colaboradores no participaron en el diseño ni en la ejecución de la estafa inicial, se les considera cooperadores necesarios al facilitar sus datos de filiación o cuentas bancarias para recibir, transferir y ocultar los fondos defraudados, los cuales fueron canalizados hacia Francia y el Reino Unido.