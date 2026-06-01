Vigo vuelve a normalidad tras las celebraciones por el Día de las Fuerzas Armadas

Vigo vuelve a la normalidad tras acoger los actos centrales por el Día de las Fuerzas Armadas. Tras un desfile accidentado y restricciones importantes de tráfico, las calles olívicas, sus playas y el puerto ya están libres de militares desde este lunes.

La calle Montero Ríos vivió con mayor intensidad la conmemoración militar. En el enclave portuario tuvo lugar la exhibición estática y la presencia naval, por donde pasaron miles de vigueses desde el pasado martes 26 de mayo.

Esta actividad finalizó este domingo a las 14:00 horas, un día más tarde del accidentado desfile al que acudieron los Reyes y la Princesa de Asturias. Entonces, los militares comenzaron a despejar Montero Ríos y este lunes a primera hora apenas quedaba rastro de su presencia.

A excepción de vallas acumuladas en los laterales del paseo portuario y la presencia del buque Duque de Ahumada de la Guardia Civil y de la embarcación Esperanza del Mar de la Armada. Además, operarios portuarios y municipales han estado recogiendo la basura acumulada en las papeleras del entorno.

Pese a que el centro de Vigo seguía contando con presencia militar por la mañana, Samilya fue reconquistado por los vigueses este domingo. Cientos de vigueses disfrutaron del sol y de temperaturas que rozaron los 30 grados en sus arenales.