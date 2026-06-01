Ofrecido por:
Vigo vuelve a normalidad tras las celebraciones por el Día de las Fuerzas Armadas
Vigo acogió hasta este domingo los actos centrales con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, cuya exhibición estática de personal y material se situó en Montero Ríos desde el pasado martes
Podría interesarte: Los vigueses reconquistan sus playas con el fin de las celebraciones por el Día de las Fuerzas Armadas
Vigo vuelve a la normalidad tras acoger los actos centrales por el Día de las Fuerzas Armadas. Tras un desfile accidentado y restricciones importantes de tráfico, las calles olívicas, sus playas y el puerto ya están libres de militares desde este lunes.
La calle Montero Ríos vivió con mayor intensidad la conmemoración militar. En el enclave portuario tuvo lugar la exhibición estática y la presencia naval, por donde pasaron miles de vigueses desde el pasado martes 26 de mayo.
Esta actividad finalizó este domingo a las 14:00 horas, un día más tarde del accidentado desfile al que acudieron los Reyes y la Princesa de Asturias. Entonces, los militares comenzaron a despejar Montero Ríos y este lunes a primera hora apenas quedaba rastro de su presencia.
A excepción de vallas acumuladas en los laterales del paseo portuario y la presencia del buque Duque de Ahumada de la Guardia Civil y de la embarcación Esperanza del Mar de la Armada. Además, operarios portuarios y municipales han estado recogiendo la basura acumulada en las papeleras del entorno.
Pese a que el centro de Vigo seguía contando con presencia militar por la mañana, Samilya fue reconquistado por los vigueses este domingo. Cientos de vigueses disfrutaron del sol y de temperaturas que rozaron los 30 grados en sus arenales.