El Consulado de Venezuela en Vigo deberá readmitir o indemnizar a una empleada por despido improcedente

El Consulado de Venezuela en Vigo deberá indemnizar con más de 27.000 euros o readmitir a una empleada cesada en octubre de 2025. La jueza de la Plaza 2 de la sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Vigo considera improcedente su despido.

Como recoge Europa Press, el fallo explica que no se consideran acreditadas las causas disciplinarias alegadas para el despido. Por lo tanto, el Consulado actuó sin respetar el procedimiento legalmente exigido.

El socio de BGILAW en Vigo y representante legal de la trabajadora, Antonio Heredero, ha comunicado que la empleada llevaba trabajando para el Consulado desde 2015 como administrativa y fue despedida en octubre de 2025 tras una discusión sobre la implantación de un nuevo sistema de cobro de tasas y una breve ausencia durante su tiempo de descanso.

La carta de despido le imputa desobediencia y abandono del puesto. Sin embargo, la jueza considera que no se siguió el procedimiento de despido disciplinario, que no se acreditaron los hechos imputados y que no existió causa de discriminación que justificara la nulidad. Por ello, declara el despido improcedente.

"Esta resolución reafirma que ningún empleador (tampoco un consulado extranjero) puede situarse al margen de la legislación laboral española. La trabajadora sufrió un despido sin causa y sin procedimiento, y hoy se restablecen sus derechos", ha reivindicado Heredero.

Además, ha subrayado que el fallo "marca un precedente relevante" en materia de relaciones laborales con representaciones diplomáticas. "La sentencia deja claro que la inmunidad no puede utilizarse como escudo para vulnerar derechos laborales básicos. Es una garantía para todos los trabajadores contratados en España por entidades extranjeras", añade.