El buen tiempo hace un paréntesis en Vigo: regresan las lluvias

El tiempo en Vigo: el Entroido se despide con sol y cielos despejados Treintayseis

Si la semana pasada fue un pequeño adelanto del verano, el mes de junio arranca con la previsión de lluvias y cielos cubiertos, al menos hasta el próximo jueves.

Según la previsión de Meteogalicia, las nubes comenzarán a llegar a última hora de este lunes y dejarán chubascos durante la madrugada y hasta las 08:00 horas de mañana, martes.

El miércoles también se despedirá con lluvia, y las nubes irán dejando paso a cielos despejados a lo largo de la mañana y primeras horas de la tarde del jueves.

En los termómetros, las máximas para este lunes son de 24 grados, aunque experimentarán un ligero descenso los próximos tres días, cuando no superarán los 22 grados.

Las temperaturas mínimas, por su parte, se mantendrán entre los 13 y 14 grados.