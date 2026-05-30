Miles de personas atienden al desfile del Día de las Fuerzas Armadas en Vigo

El Rey Felipe VI y la Princesa Leonor en el desfile del Día de las Fuerzas Armadas en Vigo. Samuel Pérez

Miles de personas se han acercado este viernes a Samil para observar el acto central con motivo del Día de las Fuerzas Armadas. El desfile ha comenzado a las 12:00 horas y ha contado con la presencia del rey Felipe VI, la reina Letizia y la Princesa de Asturias, Leonor.

Cual procesión, cientos de personas se encaminaron hacia la Avenida de Samil desde Coia y alrededores. Además, Vitrasa ha reforzado su servicio para facilitar la conexión del centro de la ciudad hasta el mítico arenal vigués, con líneas lanzaderas.

Los Reyes y la Princesa de Asturias han llegado pasadas las 12:00 horas. Han saludado a las autoridades presentes, acompañados de la ministra de Defensa, Margarita Robles, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

El viento y la niebla han obligado a suspender el desfile aéreo, aunque la nota negativa ha sucedido en el izado de la bandera, que se ha desprendido del mástil, cayendo al suelo.

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