Felipe VI celebra que Leonor esté a unos días de completar su formación militar: "Mucho esfuerzo y brillantez"

Felipe VI, Letizia y la princesa Leonor durante el acto privado tras el desfile por el Día de las Fuerzas Armadas de Vigo Treintayseis

La caída de la bandera de España y la suspensión del desfile aéreo han empañado la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, cuya protagonista fue la princesa Leonor. La heredera al trono ha acompañado en esta conmemoración militar a Felipe VI, que ha celebrado que su hija esté "a unos días de terminar" su formación militar.

Tras la bienvenida del alcalde de Vigo, Abel Caballero, el rey ha tomado la palabra. Durante su discurso, ha mostrado su orgullo y satisfacción ante la evolución formativa de la Princesa de Asturias. "Cierra un ciclo de formación de estos tres años que ha completado con mucho esfuerzo y brillantez", ha afirmado.

"No soy yo el que lo tenga que decir, pero como padre lo puedo decir. Como mando supremo, ya veremos", ha bromeado Felipe VI, con una copa de vino tinto en la mano y acompañado por la reina Letizia y su primogénita.

Leonor está "a unos días" de terminar su año de formación en la Academia del Ejército de Aire y Espacio. "Se nota que también lo has disfrutado, así que nos alegra mucho", ha añadido el monarca español en este brindis ante autoridades militares y civiles.

El rey ha mostrado su cara más amable y bromista. "Ya lo último, no te preocupes, no me alargo más", ha mencionado a la reina Letizia ante las risas de los asistentes, antes de ofrecer el brindis por los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, así como por sus familias.