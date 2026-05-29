Reclaman a la Xunta medidas para la crisis de vivienda en Vigo: "Son absolutamente insuficientes"

Alianza pola Vivenda de Vigo, plataforma integrada por 15 asociaciones y sindicatos de la ciudad olívica, ha reclamado a la Xunta de Galicia que tome medidas "urgentes" para frenar la crisis de vivienda, con especial atención al control de los precios del alquiler, el aumento del parque público y social y la garantía de alternativas habitacionales para las personas afectadas por desahucios.

Así lo ha trasladado su portavoz, Alberto Estévez, en el marco de un acto reivindicativo delante de la delegación del Gobierno gallego y en el que la plataforma ha anunciado el envío de una carta a la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue.

Estévez ha centrado las demandas de la plataforma en tres puntos principales: la aplicación del control de precios previsto en la Ley de Vivienda, el incremento de la vivienda social accesible para toda la población y la dotación de más recursos para evitar que ninguna persona quede en la calle como consecuencia de los desahucios. "Los precios del alquiler están disparados. Hay que frenar esa subida provocada por una especulación desaforada", ha señalado.

El portavoz de Alianza pola Vivenda ha alertado de que, tras la caída de los denominados escudos sociales, los desahucios "se han reactivado en toda España"; en el caso de Vigo, según ha informado, en 2025 se registró una media de seis desahucios semanales y ha advertido de que en los próximos meses puede producirse "un tsunami" si las administraciones no actúan. Además, ha señalado que en Galicia existen actualmente "algo más de medio millón de viviendas vacías".

Desde la plataforma consideran que las promociones de la Xunta en Navia son "absolutamente insuficientes", ya que en Vigo hay alrededor de 10.000 personas demandantes de vivienda social, por lo que las viviendas comprometidas dejarán fuera a "nueve de cada diez" solicitantes. Además, defienden que el parque público se extienda por toda la ciudad, y no sólo se concentre en Navia, poniendo como ejemplo ciudades europeas como Viena.

Por esto, Estévez ha defendido otras medidas como la compra de viviendas vacías, el aumento de ayudas a la rehabilitación para destinarlas al alquiler y la puesta en marcha de programas de intermediación con entidades del tercer sector. "Son medidas que algunos concellos ya están aplicando y que la Xunta podría poner en marcha perfectamente", ha afirmado.

También ha reclamado al Concello de Vigo que solicite a la Xunta la declaración de zonas tensionadas para poder aplicar límites al alquiler, después de que desde el Gobierno local encargase hace dos años un estudio que identificó varias zonas tensionadas que se ha quedado "metido en un cajón".

Por último, desde Alianza pola Vivenda piden tanto a Xunta como Concello que actúen de forma urgente y coordinada para aplicar las herramientas previstas en la Ley de Vivenda, que cumplió tres años el pasado 24 de mayo de 2026.