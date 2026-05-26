Vitrasa reforzará su servicio con motivo de los actos del Día de las Fuerzas Armadas en Vigo

La concesionaria del transporte urbano de Vigo, Vitrasa, activará un dispositivo especial los próximos viernes 29 y sábado 30 de mayo con motivo de los actos del Día de las Fuerzas Armadas. El servicio especial tendrá como objetivo reforzar la conexión con Samil, donde se reunirán miles de personas para los actos centrales.

En concreto, Vitrasa habilitará un servicio especial de lanzadera entre Praza América y Samil, además de reforzar distintas líneas regulares de la red urbana. Así se busca facilitar los desplazamientos hasta la zona de los actos y favorecer el uso del transporte.

La lanzadera especial de ida estará operativa el viernes 29 entre las 13.00 y las 17:00 horas y no hará paradas desde Praza América. Mientras, el servicio de vuelta funcionará entre las 18:00 y las 19:30 horas. Además, se reforzarán las líneas C3i, C3d, L10 y L15A/B/C según la demanda.

El sábado 30, coincidiendo con el desfile militar presidido por los Reyes, la lanzadera directa funcionará entre las 7:30 y las 11:30 horas para los desplazamientos ida y entre las 13:30 y las 16:30 para la vuelta. También se reforzarán las líneas C3i, C3d y L15A/B/C, así como la C1 para favorecer los transbordos en Praza América.

Los trayectos de vuelta partirán de la Avenida de Europa y recorrerán la ciudad hasta el número 8 de Travesía de Vigo, en Os Choróns. Hará parada en Avenida de Castelao 73, 41 y 21; Gran Vía, 147; y Pizarro, 10.

Cabe recordar que tanto el Concello como Vitrasa recomiendan el uso del transporte público, ya que los actos militares implicarán fuertes restricciones de tráfico, así como la prohibición del aparcamiento en Samil y alrededores.