Vigo se convertirá en el punto de encuentro del 'caravaning' esta semana

Vigo se convertirá esta semana en el punto de encuentro del 'caravaning'. El Instituto Feiral de Vigo (Vigo) acogerá del 28 al 31 de mayo la primera edición del Salón Atlántico del Caravaning, que pretende reunir a profesionales, empresas y aficionados del turismo sobre ruedas.

La cita ha sido presentada este martes por la concelleira de Turismo, María Lago, y el director del evento, Carlos Landín. El Salón Atlántico do Caravaning nace con el objetivo de convertirse en el mayor escaparate dedicado al sector en todo el noroeste peninsular.

La oferta comercial ocupará los 8.000 metros cuadrados del pabellón 3 del recinto ferial y pondrá al alcance de los caravanistas consolidados y de los nuevos usuarios más de 400 vehículos en rotación, con precios y ofertas especiales.

Además, según ha explicado la concelleira, se trata de una propuesta transversal que combina la acción comercial dirigida al usuario final con la proyección de una comunidad que apuesta por una forma más sostenible de viajar.

El IFEVI ha habilitado un área de pernocta gratuita y exclusiva para caravanistas, que acogerá a los entusiastas que viajarán hasta Vigo desde todos los rincones de España. Esta zona estará dotada de todos los servicios esenciales.

"Profesionales del sector atenderán en el IFEVI del 28 al 31 de mayo a las personas interesadas en este modelo de turismo de crecimiento, vinculado a la naturaleza, a la movilidad y a la actividad al aire libre", ha apuntado Lago.

Por su parte, Landín ha destacado el carácter experiencial del evento: "Queremos que este salón sea mucho más que una feria comercial: aspiramos a crear una experiencia completa donde el visitante descubra formas de viajar y de conectar con el entorno".

La feria abrirá de 11:00 a 20:00 horas entre el jueves y el sábado. La última jornada se vivirá el domingo, jornada que comenzará a las 11:00 horas, pero cerrará a las 18:00 horas.

PP de Vigo

Este mismo martes, la presidenta del Partido Popular (PP) de Vigo, Luisa Sánchez, ha solicitado al gobierno que ponga en marcha una ordenanza municipal que regule y ordene la presencia de las caravanas en la ciudad. "Al contrario que el resto de ciudades gallegas, Vigo no cuenta con un área municipal para autocaravanas", ha criticado.

Sánchez ha afirmado que el Concello "sigue sin ofrecer servicios para las personas que visitan nuestra ciudad". Ha recordado que no existe una oficina municipal de atención al turismo en la calle o la no señalización del Camino Portugués por la Costa.

Así, ha señalado el turismo de autocaravanas como otro de los deberes municipales en esta materia. Según representantes del sector, esta modalidad supone un gasto medio diario de 250 euros por turista. "No duermen en los hoteles, pero es un turismo que también genera un retorno económico y es un modelo en constante crecimiento", ha afirmado

Por ello, considera necesario aprobar una ordenanza que "ponga freno a la ley de la selva que impera en la ciudad", donde las autocaravanas "invaden sin control" los aparcamientos de O Castro, A Guía, O Vao o Samil ante la ausencia de alternativas.