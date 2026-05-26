Huelga de la basura en Vigo: "asalto" al Concello y reunión con responsables municipales

Cientos de trabajadores de FCC, la empresa concesionaria del servicio de recogida de basuras y limpieza urbana, han protestado por segunda jornada consecutiva ante el edificio del Concello en Praza do Rei para que el Gobierno local intervenga en la negociación del convenio colectivo.

La marcha ha partido desde la calle Tarragona, desde una de las sedes de FCC, y ha transcurrido por la Gran Vía y Venezuela hasta llegar a la Praza do Rei. Allí, se han concentrado contra las puertas de acceso a la lonja municipal, cerradas y con despliegue policial, al grito de "Os do lixo están aquí".

Tras varios minutos de protestas, los representantes sindicales han comunicado que habían recibido del Gobierno local una llamada para reunirse con ellos en esos momentos y conocer en profundidad su situación.

En el centro del conflicto está la intención de la empresa de retirar la jubilación parcial desde los 63 años, una mejora social vigente desde hace más de dos décadas y que los trabajadores consideran "intocable".

El comité de empresa, integrado por CIG, CCOO y USO, advierte de que la plantilla está envejecida, soporta una elevada carga física y reclama también mejoras en salud laboral, cobertura de ausencias y unos servicios mínimos que no sean "abusivos".

Sobre estos servicios mínimos, el comité se reunirá a las 22:00 horas para votarlos.