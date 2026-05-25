El gobierno de Caballero exige a Rueda que pida disculpas por ignorar el "fenómeno turístico" que es Vigo

El gobierno de Abel Caballero ha aprobado en solitario una moción para instar al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a "pedir perdón" por "ignorar el fenómeno turístico" de Vigo, así como por no mencionar a la ciudad olívica durante su visita a China.

Como informa Europa Press, la moción solo ha contado con el voto a favor de los socialistas. Su portavoz, Carlos López Font ha subrayado que "Rueda no habló de Vigo en su viaje a China" y que ignora la "dimensión sobresaliente" de eventos como la Navidad, el Marisquiño o el destino Cíes. "Tenía que ser un patrimonio a defender por la Xunta, pero su respuesta es el negacionismo", ha aseverado.

El edil socialista ha afeado que ni Rueda, ni antes Feijóo, han tenido "nunca" una "palabra de reconocimiento" hacia la Navidad o hacia Vigo como "el mayor atractivo turístico" de Galicia, sino que se han dedicado a "boicotear" el destino Vigo. Así, ha reiterado que la ciudad es "un fenómeno turístico" y que Rueda "siempre se olvida", pese a que "nunca Vigo fue tan admirada y reconocida como ahora".

"Drama sentimental"

La concejal del PP, Patricia García, ha ironizado sobre el "drama sentimental" que ha supuesto para el gobierno vigués que Rueda no haya "mencionado suficientemente la palabra Vigo" en su viaje a China. Así, ha invitado al equipo de Caballero a instalar un contador en el Concello que señale los "días de sentirse ofendido".

García ha defendido la política turística de la Xunta y la acción de Rueda, que ha dado a conocer en China los principales atractivos de Galicia. El problema, ha añadido, es que el gobierno vigués no busca cooperación para promocionar la ciudad, sino "subordinación" a los dictados del alcalde y ha lamentado esa "visión localista".

"Lo realmente importante"

Por su parte, la edila del BNG, Ana Martínez Piñeiro, también ha tirado de 'retranca' para referirse a esta moción socialista. Así, la concejal nacionalista ha recordado todas las "deudas" que la Xunta tiene con la ciudad olívica: con la sanidad pública, con la educación pública, con la política industrial, con los demandantes de vivienda, con las infraestructuras o con la regeneración ambiental, entre otros ámbitos.

"Qué más da que cierren empresas, que el naval pueda perder carga de trabajo, que haya más pisos turísticos que para alquiler habitacional...lo realmente importante para Vigo es que nos sigan visitando miles de turistas, que la ciudad se convierta en un parque temático", ha ironizado.

Según ha subrayado, frente a las deudas que la Xunta tiene con Vigo, para el gobierno local "lo más importante es si el ascensor HALO sale en una imagen promocional de la Xunta del Día das Letras Galegas" o "que en China no se hable de las luces de Navidad de Vigo". "Y la solución infalible es que Rueda pida perdón", ha afirmado, antes de lamentar la "falta de seriedad" de esta moción.