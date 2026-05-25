Entregada una nueva vivienda protegida rehabilitada por el Consorcio Casco Vello de Vigo en O Berbés

La rehabilitación del Casco Vello sigue su paso firme. La delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo y presidenta del Consorcio Casco Vello (CCVV), Ana Ortiz, ha entregado este lunes una nueva vivienda protegida en el barrio histórico de O Berbés.

La vivienda forma parte de un edificio adquirido por el Consorcio Casco Vello de Vigo. Se trata de un piso tipo dúplex que ocupa el bajo y la primera planta del número 39 de la calle Ribeira do Berbés. "Un hogar accesible, de calidad, con la máxima integración en el entorno y eficiente energéticamente", resume el ente.

Ortiz ha puesto en valor el trabajo del CCVV, entidad que lleva 20 años impulsando la recuperación integral de esta zona emblemática de la ciudad olívica. Son ya 93 edificios adquiridos, 79 de ellos rehabilitados, que han dado lugar a 140 viviendas y 36 locales.

El Consorcio está conformado por la Xunta en un 90% y por el Concello en el 10% restante. El gobierno autonómico aprobó en 2025 un nuevo plan con una inversión de 7,1 millones de euros para rehabilitar otros 25 inmuebles.

26 nuevas viviendas en Navia

Asimismo, la Xunta de Galicia ha aprobado este lunes la licitación para construir 26 nuevas viviendas en el polígono 2 del barrio de San Paio de Navia. El importe de la actuación asciende a casi los 5,6 millones de euros.

Los trabajos seguirán el proyecto redactado por la UTE Navia 14 (Martín de Cominges Carvallo, José Javier Villacé Rodríguez, Juan Bautista Pons Herrera e Lucas Gándara Álvarez), adjudicado en su día por cerca de 200.000 euros.

El edificio proyectado consta de una planta subterránea para 26 plazas de garaje, dos trasteros y locales de instalaciones y servicios. En la planta baja habrá un local comercial y los otros 24 trasteros. En las plantas superiores estarán las viviendas: 13 con dos dormitorios, 10 de tres habitaciones y tres de cuatro.