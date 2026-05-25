El Día de las Fuerzas Armadas alterará el tráfico en Vigo y dejará la playa de Samil sin aparcamiento

Vigo acoge este 2026 los actos centrales del Día de las Fuerzas Armadas. Del 26 al 31 mayo, miles de militares protagonizarán una semana de exhibiciones y espectáculos que impactarán en el tráfico de la ciudad olívica.

Con el objetivo de facilitar la logística y realizar todas las actividades con la mayor seguridad posible, el Concello de Vigo ha elaborado un plan de tráfico que ha entrado en funcionamiento este viernes, 22 de mayo. El Día de las Fuerzas Armadas afectará al habitual tránsito de vehículos en Samil, As Travesas, Balaídos y en el centro.

Samil será una de las zonas más afectadas. Los vigueses y las viguesas tendrán serias dificultades para acercarse a uno de sus arenales de referencia estos días, en lo que las altas temperaturas invitan a acercarse a la playa y disfrutar de uno de los primeros baños del año. Todos los aparcamientos permanecerán cerrados durante esta semana.

Afectación en el entorno de As Travesas

Desde este viernes 22 de mayo hasta el lunes 1 de junio, el entorno del centro deportivo municipal de As Travesas se verá afectado por los actos de celebración por el Día de las Fuerzas Armadas. El complejo ha sido destinado a uso militar, así como las instalaciones deportivas de la calle Pablo Iglesias y el Museo Verbum.

En cuanto a la afección a la movilidad, se han reservado los carriles derechos de la calles Carmen y Cesáreo González para autobuses militares y vehículos logísticos. También se realizarán reservas puntuales en ambos márgenes del inicio de la calle Pastor, así como espacios para maniobra de vehículos pesados en Carmen y Cesáreo González.

En esta línea, se realizarán restricciones de circulación puntuales para facilitar los radios de giro. Como medidas complementarias, el plan incluye señalización vertical, balizamiento provisional, vigilancia permanente, coordinación con el servicio de grúas municipal y avisos en todos los paneles informativos de la ciudad.

Además, se ha prohibido de forma permanente el estacionamiento durante las 24 horas en los espacios indicados, aunque se mantienen las plazas destinadas a personas con movilidad reducida existentes en la zona de acceso a la piscina municipal.

Cortes en las inmediaciones del Náutico

El Náutico será otra de las zonas más afectadas por la celebración del Día de las Fuerzas Armadas en Vigo. En sus inmediaciones se llevará a cabo el izado de bandera, así como presencia naval y una exposición estática de material. Las afecciones se producirán el 25 (de 12:00 a 13:00 horas), el 26 (de 9:00 a 11:00 horas) y el 31 de mayo (de 13:00 a 14:00 horas).

Cortes de tráfico

Corte total de Montero Ríos.

Cortes puntuales de Concepción Arenal.

Corte total de Castelar y Pablo Murillo.

Restricciones de circulación

Acceso exclusivamente autorizado y emergencias.

Restricción de acceso al tráfico general.

Restricciones de estacionamiento

Prohibición total de estacionamiento en los ámbitos afectados.

Reserva operativa para montaje y vehículos técnicos.

Prohibición de montaje de terrazas y acopios, en el lado mar de Montero, en el tramo entre calle Castelar y Montero Ríos.

Medidas complementarias

Control de accesos.

Restricción puntual de circulación peatonal en las zonas de seguridad.

Prohibición de montaje de terrazas en el tramo entre la calle Castelar y la calle Pablo Morillo.

Aviso en todos los paneles informativos de la ciudad.

Restricciones en el entorno de Balaídos

La pista de atletismo de Balaídos será otro de los epicentros de los actos por el Día de las Fuerzas Armadas en Vigo. Por ello, el 26 y el 27 de mayo, los vecinos sufrirán restricciones de tráfico en su barrio, así como tampoco podrán practicar su deporte favorito en las instalaciones deportivas de la calle Pablo Iglesias.

El ensayo de la exhibición de personal y material tendrá lugar el martes entre las 15:00 y las 23:00 horas, así como el miércoles durante el evento oficial del miércoles. Las medidas se concentrarán en el estacionamiento.

Restricciones de estacionamiento

Reserva en ambos marxes da rúa Pablo Iglesias.

Margen río: Reserva desde el aparcamiento Pablo Iglesias hasta la rotonda Alexandre Bóveda.

Margen ciudad: Reserva desde la rotonda Alexandre Bóveda hasta la zona del parque infantil.

Reserva parcial en el aparcamiento de Zona Franca (lado rio): Reserva PMR y caseta informativa frente a la Panadería Trigal

Reserva de estacionamiento en la totalidad del aparcamiento frente a la Grada Tribuna de Balaídos.

Cortes puntuales

Corte parcial en los accesos Pablo Iglesias – Florida.

Corte parcial Alexandre Bóveda – Pablo Iglesias.

Restricciones de circulación

Restricción parcial de circulación.

Acceso solo residentes, autorizados y emergencias durante desfile.

Restricción de acceso desde Florida y desde rotonda Alexandre Bóveda.

Anulación de la intersección mediante rotonda Alexandre Bóveda y paso con doble sentido.

Medidas complementarias

Control policial

Regulación manual del tráfico, protección itinerarios peatonales y control con Protección Civil de las salidas de los estacionamientos.

Balizamiento de las aceras con la carretera.

Información previa a locales y vecinos afectados por parte da Policía Local ou outros medios complementarios.

Aviso en todos los paneles informativos de la ciudad.

Restricciones en Porta do Sol

Porta do Sol acogerá el 28 de mayo el encuentro de música militar. El ensayo será el día de antes, entre las 8:15 horas y las 14:00 horas. Entonces, se reservará estacionamiento para siete autobuses en la calle Policarpo Sanz, entre la calle Poeta Carlos Oroza y la calle Reconquista. También se prohibirá el montaje de terrazas entre Porta do Sol y Elduayen.

El ensayo se repetirá en el mismo horario el 28 de mayo. A las 17:00 horas comenzará el acto oficial, cuyas afectaciones a la movilidad acabarán a las 21:00 horas. Estas son las medidas tomadas por el Concello para el encuentro de música militar:

Reservas

Reserva de estacionamiento, incluso motos, en ambos márgenes de la acera de la calle Policarpo Sanz, entre calle Poeta Carlos Oroza y calle Reconquista.

Reserva de estacionamiento en la calle Areal, carril lado mar, desde Paellera dirección Isaac Peral (140m) de 12:00h a 22:00h.

Ocupación en carril lado mar, de la Plaza de Compostela, entre calle Velázquez Moreno y calle Reconquista, de 12:00h a 22:00h.

Reserva estacionamiento en calle Reconquista, desde plaza de Compostela hasta Policarpo Sanz de 12:00h a 22:00h

Restricciones

En este caso, se trata de restricciones parciales para los desfiles, que recorrerán diferentes itinerarios:

Itinerario 1: Paseo Alfonso XII Oliveira – Rúa Elduayen – Plaza Porta do Sol. Distancia: 250 m. Tempo: 2’ 45”

Itinerario 2: Alameda Praza de Compostela (esquina Rúa Victoria) – Praza de Compostela – Rúa Colón – Rúa Policarpo Sanz – praza Porta do Sol. Distancia: 460 m. Tempo: 5’ 03”.

Itinerario 3: Praza de Compostela – Rúa Colón – Rúa Policarpo Sanz – Praza Porta do Sol. Distancia: 360 m. Tiempo: 3’ 57”.

Itinerario 4: Esquina Colón con García Barbón- Rúa Policarpo Sanz – Praza Porta do Sol. Distancia: 300 m. Tempo: 3’ 18”

Itinerario 5: A Farola (Urzáiz) – Rúa do Príncipe – Praza Porta do Sol. Distancia: 400 m. Tempo: 4’ 24”

Itinerario 6: Museo MARCO (Calle Progreso) – Calle Progreso – Doctor Cadaval – Praza Porta do Sol. Distancia: 800 m. Tempo: 8’ 48”

Itinerario 7: Ronda Don Bosco (esquina Rúa do Pracer) – Rúa Velázquez Moreno – Rúa do Príncipe– Praza Porta do Sol. Distancia: 900 m. Tempo: 9’ 54”

Medidas complementarias

Regulación de acceso a Porta do Sol.

Prohibición de montaje de terrazas en Porta do Sol y en la calle Elduayen

Autorización de música por las calles y megafonía en Porta do Sol.

Aviso en todos los paneles informativos de la ciudad

Sin aparcamiento en Samil

Desde este miércoles 27 de mayo, los nueve aparcamientospúblicos y las plazas disponibles en ambos márgenes de la Avenida de Samil permanecerán cerrados al público. Entonces comenzará el montaje final para los eventos del viernes y sábado, a los que atenderá el rey Felipe VI: revista naval, exhibición dinámica y desfile.

Además, se llevarán a cabo restricciones de tráfico provisionales en la calle Robaleira (doble sentido), entre Rego da Pulida y la calle Garita. Para facilitar la circulación se organizarán desvíos alternativos desde el miércoles 27 de mayo, cuyos avisos estarán en todos los paneles informativos de la ciudad.

El jueves 28 de mayo, estas medidas se llevarán a cabo entre las 10:00 y las 19:00 horas, mientras se realicen los ensayos. El viernes 29 de mayo, el horario de las restricciones será de 8:00 a 15:00 horas.

Durante esta jornada, en la que se celebrarán la revista naval y la exhibición dinámica, también se reservará el estacionamiento en ambos márgenes de la avenida de Samil, desde Camiño do Forte hasta la rotonda de Argazada; en la avenida Atlántida, desde Camiño Forte hasta Santa Baia; y en la Avenida de Europa.

En cuanto a las restricciones de tráfico, también se restringirá el paso peatonal de acceso a la zona de playa y al paseo marítimo, en la zona del antiguo Di San Remo. Además, se habilitará un carril segregado para bus en la Avenida de Castelao, desde el Alcampo hasta la Avenida de Europa. Por último, se cortará de forma puntual el tráfico en Samil, en el acceso a playas y en el Camiño Fontes.

Afectación por el desfile

El acto central del Día de las Fuerzas Armadas será este sábado 30 de mayo, a las 12:00 horas. Entonces, se celebrará el tradicional desfile militar bajo la presencia del rey Felipe VI. La cita afectará a la movilidad en la zona desde las 8:00 hasta las 15:00 horas.

Cortes totales de tráfico

Corte integral del eje del desfile: avenida de Samil, desde el circuito de automodelismo hasta la calle Saiñas.

Avenida Atlántida.

Cortes mediante filtros en Avenida Europa.

Corte salida del túnel de Bouzas hacia la Avenida Europa, así como corte de la entrada hacia el túnel de Bouzas desde la Avenida Europa.

Corte Argazada.

Corte Pertegueiras.

Corte Rúa do Río.

Cortes durante el desfile en la calle Canido.

Restricciones de circulación

Acceso solo a residentes y actividad comercial, por los desvíos indicados.

Prohibición de la salida de estacionamientos comerciales durante el desfile.

Acceso sólo mediante transporte público.

Acceso sólo a vehículos acreditados

Reservas de estacionamiento

Se prohibirá el aparcamiento en todos los parking públicos del entorno del arenal vigués, así como en el ambos márgenes de la Avenida de Samil. Ahora bien, estas restricciones también afectarán a la parroquia de Alcabre, a O Vao, a Canido y a Navia Vieja.

Aparcamiento superior en la calle Igrexa frente a la Iglesia San Baia de Alcabre

Aparcamiento inferior en la calle Igrexa hacia la playa

Zona Vao: reserva de los estacionamentos de la iglesia Santa Carme e de la playa, así como el estacionamiento de socorristas con salida hacia Canido.

Estacionamiento exterior del campo de fútbol de Comesaña (rúa San Paio).

Rúa de Canido, frente al campo de fútbol de Samil, junto al puente del Lagares.

Argazada entre Dunas Samil y Pertegueiras.

Avenida Atlántida: reserva de ambos márgenes, desde Camiño Forte hasta Camiño da Igrexa.

Avenida Atlántida: reserva del lado mar, desde Camiño da Igrexa hasta Xavier Sentat.

Avenida Europa: totalmente reservada para estacionamiento de transporte público Vitrasa y autorizados.

Ambos márgenes de la calle Muiños.

Camiño Fontela: perimetral al estacionamiento de la capilla (ambos márgenes).

Restricciones peatonales

Restricción de paso en zonas de seguridad.

Paso de peatones para cruce en la Avenida de Samil: solamente hasta las 11:00 horas

Medidas complementarias