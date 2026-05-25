Un ciudadano de Vigo devuelve una cartera perdida con más de 520 euros en efectivo

La bondad rebosa en la ciudad olívica. Un vecino de Vigo encontró un cartera con documentación y 525 euros en la calle y, en vez de tratar de quedarse con el dinero, decidió devolver a su propietario este generoso botín.

Fue la Guardia Civil del Puerto de Vigo quien ha devuelto la cartera y el dinero a su propietario. Según informa Europa Press, los hechos sucedieron en la madrugada del pasado jueves, cuando un particular entregó la cartera en las dependencias oficiales del Instituto Armado.

El ciudadano acudió al cuartel y los agentes pudieron localizar al propietario de la cartera, que mostró "un profundo agradecimiento" por la recuperación íntegra de sus pertenencias. La Guardia Civil ha agradecido a los ciudadanos este tipo de actuaciones, ya que, sin su colaboración, no podrían realizarse.