Los Bomberos de Vigo homenajean a Sergio Sanlés en el segundo aniversario de su muerte

El parque central de Teis ha acogido este lunes un sentido homenaje a Sergio Sanlés, bombero fallecido en acto de servicio el 25 de mayo de 2024 cuando inspeccionaba un edificio en Beiramar tras caer sobre él una pared.

Alrededor de veinte bomberos han guardado un minuto de silencio y han hecho sonar las sirenas de sus camiones en recuerdo de su compañero; delante de ellos, el uniforme y el casco de Sanlés, para no olvidar que siempre está presente.

Nombrado Vigués Distinguido a título póstumo, el Concello también le otorgó su nombre al parque de bomberos de Esturáns, inaugurado hace un año.