Homenaje a Sergio Sanlés.

Homenaje a Sergio Sanlés. Cedida

Ofrecido por:

Vigo

Los Bomberos de Vigo homenajean a Sergio Sanlés en el segundo aniversario de su muerte

Falleció en acto de servicio el 25 de mayo de 2024 cuando revisaba un edificio en Beiramar que había sufrido un derrumbe al caerse sobre él una pared

Te puede interesar: Bombeiros Afouteza: Cuando la solidaridad en Vigo va más allá de la lucha contra el fuego

Publicada
Actualizada

El parque central de Teis ha acogido este lunes un sentido homenaje a Sergio Sanlés, bombero fallecido en acto de servicio el 25 de mayo de 2024 cuando inspeccionaba un edificio en Beiramar tras caer sobre él una pared.

Edificio en el que se produjo el derrumbe, donde falleció el bombero del Ayuntamiento de Vigo, Sergio Sanlés, en mayo de 2024

Alrededor de veinte bomberos han guardado un minuto de silencio y han hecho sonar las sirenas de sus camiones en recuerdo de su compañero; delante de ellos, el uniforme y el casco de Sanlés, para no olvidar que siempre está presente.

Nombrado Vigués Distinguido a título póstumo, el Concello también le otorgó su nombre al parque de bomberos de Esturáns, inaugurado hace un año.