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El Concello de Vigo construirá un muro de contención en el Colegio Mestres Goldar
Este muro de hormigón tendrá unos 28 metros de largo y contará con una inversión de 140.000 euros
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El Concello de Vigo destinará 140.000 euros a la construcción de un muro de contención y de cierre del Colegio Mestres Goldar, situado en la rúa Costa.
Según detalló el alcalde de la ciudad en un audio remitido a los medios de comunicación, este muro de hormigón tendrá unos 28 metros de largo.
"Hay que hacer el muro perimetral, construir una acera de 2 metros de ancho y una nueva canalización de aguas pluviales. También la instalación de tubos para la red de iluminación pública", detalló Caballero.