El Concello de Vigo construirá un muro de contención en el Colegio Mestres Goldar

El Concello de Vigo destinará 140.000 euros a la construcción de un muro de contención y de cierre del Colegio Mestres Goldar, situado en la rúa Costa.

Según detalló el alcalde de la ciudad en un audio remitido a los medios de comunicación, este muro de hormigón tendrá unos 28 metros de largo.

"Hay que hacer el muro perimetral, construir una acera de 2 metros de ancho y una nueva canalización de aguas pluviales. También la instalación de tubos para la red de iluminación pública", detalló Caballero.