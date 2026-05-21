Vigo acogerá una marcha contra el Día de las Fuerzas Armadas: "Es una exaltación obscena de la barbarie"

Imagen de la concentración de este jueves ante el Ayuntamiento de Vigo. Pedro Davila /EP

La organización Galiza pola Paz ha convocado una manifestación en Vigo el sábado 30 de mayo para protestar contra el desfile de las Fuerzas Armadas, que se llevará a cabo en la ciudad ese día, al considerarlo "una exaltación obscena de la barbarie".

Este jueves, dicho colectivo, acompañado de diversos representantes de otras organizaciones sociales y del BNG, se han concentrado ante las puertas del Ayuntamiento olívico, donde han llevado a cabo una rueda de prensa para explicar los motivos de la protesta.

La portavoz Marta Romero ha indicado a Europa Press que la manifestación partirá a las 12:00 horas desde Vía Norte hasta Puerta del Sol bajo el lema 'Paz y soberanía. Ni guerra, ni OTAN, ni gastos militares'.

El objetivo, según ha dicho, es que acuda la mayor cantidad de gente posible para que haya una mayor conciencia antimilitarista en la sociedad. Para ella, el desfile se trata de un "intento de justificación" del gasto militar, que va en "detrimento" de la calidad de vida de los ciudadanos.

En la misma línea ha hablado el portavoz Rafa Vilar, que ha contextualizado el por qué de la manifestación, denunciando la "maquinaria de guerra" puesta en marcha por el "imperialismo actual", refiriéndose no solo a Estados Unidos o a Israel, sino también a la Unión Europea.

Para él, esta situación está "dinamitando" el derecho internacional y "destrozando" a distintas naciones y países como Palestina, Líbano o Venezuela, entre otros, ha dicho.

Vilar ha criticado el dinero, más de 800.000 millones de euros según sus cifras, que se está destinando en la Unión Europea "no a seguridad ni defensa", sino a poner en marcha "toda una maquinaria de guerra".

Tras acusar de "cómplices" de este rearmamento al Gobierno central y a la Xunta por "inacción", ha apostillado que estos millones están suponiendo un aumento "exponencial" del coste de la vida y podrían ser destinados a defender el Estado del Bienestar, las pensiones, la sanidad o la educación pública.