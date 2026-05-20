Día de las Fuerzas Armadas en Vigo: hoy comienzan los ensayos del desfile aéreo

A pocos días de que arranque la programación del Día de las Fuerzas Armadas, que este año se celebrará en Vigo, este miércoles ya se podrán ver los primeros ensayos del desfile aéreo.

A partir de las 11:30 horas está previsto que comiencen las prácticas que se podrán ver desde prácticamente todos los puntos de la ciudad. Según la información de las Fuerzas Armadas, hoy saldrán un total de 23 aeronaves.

De ellas, 18 son aviones, entre ellos cazas como Eurofighter, F-18 y Harrier; los F-5, destinados a la enseñanza de vuelo; un Canadiar, de lucha contraincendios; y dos aviones de gran tamaño, los Airbus 310 y 400, destinados al transporte operacional y estratégico. Además, también participarán en el ensayo de hoy 5 helicópteros.

Las aeronaves sobrevolarán el entorno de la ría, Vigo y su entorno marítimo, la zona de Cangas y Moaña, las islas Cíes y parte del Val Miñor, zonas desde las que será visible lo que ocurra hoy a partir de las 11:30 horas.