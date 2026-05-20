Detenido en Vigo el autor de más de 40 robos: reptaba por el suelo para esquivar alarmas

La Policía Nacional ha detenido en Vigo a un hombre como presunto autor de más de 40 robos registrados en negocios y oficinas de la ciudad en los últimos meses, llegando a cometer hasta dos o tres robos por noche.

Según han informado fuentes de la Comisaría a Europa Press, el sospechoso, que actuaba en solitario o con otros cómplices, accedía a los locales a través de ventanas, en ocasiones en altura y de pequeñas dimensiones, y una vez en el interior reptaba por el suelo para evitar ser detectado por los sistemas volumétricos de alarma.

Entre los efectos robados hubo material fotográfico valorado en casi 4.000 euros, material de peluquería por más de 4.700 euros, otros 1.900 euros en material informático, una máquina tragaperras y otros bienes de un bar valorados en más de 10.100 euros.

La detención se produjo el pasado 11 de mayo, cuando agentes de la Policía Nacional lo arrestaron como autor de un robo con fuerza en una carnicería. Los investigadores le atribuyeron otros 41 robos más y lo pusieron a disposición del juzgado, que decretó su ingreso en prisión provisional.