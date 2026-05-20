Buscan a un hombre que intentó agredir a su expareja con un cuchillo en As Neves (Pontevedra)

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil GC

La Guardia Civil busca a un hombre que rompió su pulsera de control telemático e intentó agredir a su expareja con un cuchillo en el municipio pontevedrés de As Neves.

Según fuentes conocedoras del suceso consultadas por Europa Press, los hechos ocurrieron sobre las 11:00 horas de este miércoles cuando el hombre, que tiene una orden de alejamiento de su expareja, se personó en la vivienda de la mujer.

El hombre intentó agredirla con un cuchillo y fue entonces cuando la hija de ambos se metió en medio para impedir el ataque y resultó herida leve.

Ahora, la Guardia Civil investiga los hechos y trata de localizar al varón que huyó del lugar.