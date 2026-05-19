Vigo pide que liberen a los tripulantes "secuestrados" por el ejército israelí: "Si tocan la Flotilla, nos tocan a todas"

Alrededor de doscientas personas se han concentrado este martes a las 20:00 horas en el Paseo de Alfonso de Vigo para protestar contra la intercepción por parte del ejército israelí de la Global Sumud Flotilla y pedir la liberación de los tripulantes "secuestrados", entre los que se encuentran siete gallegos, varios de ellos de Vigo y comarca.

Entre los participantes ha habido familiares de varios de los detenidos, que han mostrado su preocupación por la situación que están viviendo tras ser abordados por el ejército de Israel cuando se encontraban camino de Gaza.

Además de banderas de Palestina y pancartas contra el Gobierno de Israel, se han podido escuchar proclamas como "Si tocan a la Flotilla, nos tocan a todas".

Los activistas gallegos "secuestrados por la armada de Israel" son Alberte Pagán Vázquez, Ana Fuentes Rey, Andrea Morales Ramos, Benito González Rodríguez, Duarte Ferrín Iglesias, Xurxo Porritt Lueiro y Sandra Garrido.

Propuesta de declaración institucional

El BNG de Vigo ha anunciado que llevará este miércoles a la junta de portavoces del Concello una propuesta de declaración institucional para condenar el nuevo ataque de la marina israelí contra la Global Sumud Flotilla, una flotilla humanitaria con destino a Gaza en la que viajan varios gallegos, entre ellos personas de Vigo y su área.

El texto impulsado por los nacionalistas denuncia que la interceptación se produjo en aguas de libre navegación dentro de la zona SAR de Chipre, lo que considera una vulneración del derecho marítimo internacional.

Además, reclama la liberación inmediata de las personas retenidas e insta a la Xunta, al Gobierno central y a las autoridades europeas a actuar con urgencia para garantizar la protección y seguridad de la tripulación.