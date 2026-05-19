El metal de Vigo suma una nueva jornada de huelga con el apoyo de la CIG: "La lucha es el único camino"

Los trabajadores del metal de Vigo han vuelto a salir a la calle este lunes, en una jornada de huelga respaldada por la CIG, único sindicato que no firmó el preacuerdo alcanzado entre sindicatos y patronal el pasado viernes. Sin embargo, la asociación sindical sí suspende los paros previstos inicialmente para los días 20 y 21.

La manifestación partió a las 10:00 horas desde la Avenida de Beiramar y finalizó junto al edificio de la Xunta, en la Praza da Estrela bajo lemas como "La lucha es el único camino": "UGT y Comisiones se vendieron a los patrones"; "La culpa es de quién es, de Comisiones y UGT". Allí, cientos de trabajadores se concentraron para expresar con "claridad y contundencia" el rechazo a un preacuerdo y exigir condiciones laborales dignas.

El secretario comarcal da CIG-Industria de Vigo, Xulio Fernández, defendió la "lucha contra el convenio a la baja" y aseguró que existía "mucha fuerza para conseguir mucho más". Asimismo, reprochó que el texto incluya "letra pequeña" que impedirá aplicar algunas de las medidas anunciadas. Entre ellas, señaló la subrogación laboral, que quedará limitada a empresas de más de 50 trabajadores, algo que, según explicó, deja fuera a la mayoría del tejido empresarial del sector.

El responsable sindical también lamentó que no se hayan atendido demandas relacionadas con el estrés térmico o la implantación de la jornada continua durante cuatro meses en el naval, una medida que la CIG consideraba necesaria por las condiciones específicas de trabajo. Asimismo, criticó que se mantengan los topes salariales y rechazó la duración de cuatro años del convenio.

"En un momento de incertidumbre económica nadie es capaz de prever lo que va a pasar dentro de varios años", sostuvo Fernández, quien defendió que el acuerdo no debería superar los tres años de vigencia.

UGT y CC.OO. avalan el acuerdo

Por su parte, las asambleas de delegados y afiliados de UGT y CC.OO. han avalado este lunes el preacuerdo de convenio del metal de Pontevedra alcanzado el pasado viernes con las patronales del sector.

Según fuentes sindicales, estas asambleas han votado 'Sí' al acuerdo de convenio del metal de Pontevedra, tras meses de negociaciones y hasta tres jornadas de huelga para alcanzar ese pacto. De esta manera, ambos sindicatos han desconvocado los tres días de paros previstos para esta semana en el marco del conflicto.

Según han trasladado fuentes sindicales y de la patronal, el preacuerdo, para un convenio a 4 años, recoge un incremento salarial del 15% (5% en 2026, 4% en 2027, 3% en 2028 y 3% en 2029, con una cláusula de garantía vinculada al IPC, con un tope del 2,5% en 2027, 2028 y 2029. También se establece la diferenciación salarial entre oficial de 1ª y de 2ª, otorgando al primero un incremento del 0,5% en 2028 y otro 0,5% en 2029.

Por otra parte, incluye mejoras como el abono de uno de los conceptos de trabajos especiales (Tóxico, penoso o peligroso) en los astilleros, varaderos y centros de reparación naval, la implantación de jornada intensiva al menos en el mes de julio en estos mismos centros de trabajo y un día más de vacaciones (24), que saldría del ajuste de jornada. La jornada anual se reducirá a 1.752 horas en 2027 (8 horas menos).