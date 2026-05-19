Extrabajadores de Alfagame se concentran frente a la sede de Abanca en Vigo para exigir los millones que les deben

Extrabajadores de Alfagame se concentran frente a la sede de Abanca en Vigo Treintayseis

Varias decenas de extrabajadores de la conservera Alfagame se han concentrado en la mañana de este martes delante de la sede de Abanca en Vigo, en la calle García Barbón, para exigir el pago de los más de tres millones de euros que, presuntamente, les debe la compañía 16 años después de su cierre definitivo.

Pese a que la vía judicial ya concluyó, solicitan que, en caso de venderse los terrenos de la antigua conservera para la construcción de vivienda, puedan cobrar con parte de ese dinero la deuda.

Asimismo, y como ya ocurrió en la concentración celebrada el pasado martes, los manifestantes han recordado a los nueve trabajadores que fallecieron "sin poder cobrar su deuda".