Caballero acusa a la Diputación de "mal pagador" y señala una deuda de seis millones con Vigo

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha acusado a la Diputación de Pontevedra de acumular importantes retrasos en el pago de convenios firmados con el Concello y de mantener una deuda que, según ha señalado, asciende a cerca de seis millones de euros.

En un audio remitido a los medios de comunicación, Caballero ha asegurado que el organismo provincial debe al Ayuntamiento 3,39 millones de euros correspondientes a la obra de la grada de Gol, una cantidad que el Concello habría adelantado debido a los retrasos en los pagos. Ha defendido que esta situación no ha paralizado las obras "gracias a la buena situación económica" del consistorio, pero ha advertido de que, de no ser así, los trabajos estarían detenidos.

Asimismo, ha citado retrasos en convenios como Pintor Colmeiro (804.000 euros), Sárdoma-Moledo (611.000 euros), la piscina de Teis (407.000 euros), el muro del parque Nelson Mandela, la cubierta de la pista de Balaídos (291.000 euros), la pista polideportiva de As Travesas (196.000 euros) y la senda de Juan Ramón Jiménez (51.000 euros).

En esta línea, Caballero ha acusado al organismo provincial de "ser un mal pagador" y de retrasar los abonos con la intención, ha dicho, de dificultar la ejecución de las obras. También ha sostenido que la Diputación recibe alrededor de 85 millones de euros del Estado vinculados a Vigo, mientras que los convenios firmados con la ciudad apenas alcanzan los cinco millones.