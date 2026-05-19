Ofrecido por:
Atracan a punta de pistola un banco en Pazos de Borbén (Pontevedra) y se dan a la fuga
La Guardia Civil busca a dos personas que realizaron el atraco encapuchadas alrededor de las 14:00 horas de este martes
Más actualidad: Un Testigo de Jehová de Vigo se enfrenta a 20 años de cárcel por una supuesta agresión sexual a dos menores
Dos personas encapuchadas han atracado un banco en el municipio pontevedrés de Pazos de Borbén y se han dado a la fuga en un vehículo.
Según informa EuropaPress, la Guardia Civil busca ahora a los autores, que atracaron la entidad con un cuchillo y un arma, se desconoce si real o simulada, alrededor de las 14:00 horas de este martes y se llevaron dinero, aunque no ha trascendido la cantidad.
El instituto armado de Pontevedra ha abierto una investigación para localizar a las personas autoras del atraco.