El tiempo en Vigo: regresan las lluvias antes de la subida de temperaturas

La primavera continúa dejando un tiempo inestable en la ciudad de Vigo, que este lunes volverá a necesitar los paraguas. Tras un fin de semana marcado por la ausencia de precipitaciones, las lluvias regresarán de forma breve durante la tarde.

Además, se espera que las precipitaciones continúen a lo largo de toda la jornada del martes. Sin embargo, a partir del miércoles, el portal MeteoGalicia prevé una subida de las temperaturas y cielos despejados, un escenario que previsiblemente animará los arenales olívicos.

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán estables hasta el martes, con máximas en torno a los 20 grados y mínimas cercanas a los 10. Desde el miércoles, los termómetros subirán hasta alcanzar los 25 grados de máxima y los 14 de mínima.