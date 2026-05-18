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El tiempo en Vigo: regresan las lluvias antes de la subida de temperaturas

Las precipitaciones regresarán este lunes por la tarde y se mantendrán durante toda la jornada del martes

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La primavera continúa dejando un tiempo inestable en la ciudad de Vigo, que este lunes volverá a necesitar los paraguas. Tras un fin de semana marcado por la ausencia de precipitaciones, las lluvias regresarán de forma breve durante la tarde.

Williot.

Además, se espera que las precipitaciones continúen a lo largo de toda la jornada del martes. Sin embargo, a partir del miércoles, el portal MeteoGalicia prevé una subida de las temperaturas y cielos despejados, un escenario que previsiblemente animará los arenales olívicos.

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán estables hasta el martes, con máximas en torno a los 20 grados y mínimas cercanas a los 10. Desde el miércoles, los termómetros subirán hasta alcanzar los 25 grados de máxima y los 14 de mínima.