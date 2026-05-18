Iberia reduce vuelos Vigo-Madrid y prevé un posible encarecimiento de los billetes

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha criticado la reducción de frecuencias aéreas entre Vigo y Madrid prevista por Iberia para la próxima temporada de verano (abril-octubre), que comprenden la eliminación del vuelo de los domingos por la mañana.

Según ha explicado el regidor, la compañía le ha trasladado que la programación aún no está cerrada y que la distribución de plazas se ajusta a la demanda y a la disponibilidad de aeronaves. No obstante, Caballero ha señalado que, respecto al año pasado, se contemplan siete frecuencias menos, incluida la mencionada conexión dominical, aunque con un incremento global de unas 300 plazas en la temporada estival.

A pesar de ese aumento de capacidad, el alcalde ha mostrado su desacuerdo al considerar que la frecuencia de vuelos es un factor clave para la conectividad de la ciudad. "No me satisface", ha afirmado, insistiendo en que la reducción de horarios afecta negativamente a Vigo.

Caballero ha anunciado que contactará con Iberia para trasladar la posición del Concello y ha advertido de que el gobierno local vigilará de forma "muy activa" la evolución de los precios de los billetes. En este sentido, ha asegurado que no tolerará posibles abusos: "No vamos a permitir que se ejerza poder de monopolio incrementando los precios".