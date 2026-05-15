Recta final de las obras de Lepanto, en Vigo: la semana que viene se cerrará dos días al tráfico

Imagen del arranque de las obras de humanización de la calle Lepanto, en Vigo Treintayseis

Las obras de humanización de la calle Lepanto ya tienen fecha de finalización, después de semanas paralizadas por una modificación del contrato que ha ralentizado su ejecución.

Según ha informado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, la Xunta de Goberno Local ha aprobado la modificación por variación de mediciones, que supondrá una reducción de aproximadamente 11.000 euros de lo que tendrá que pagar el Gobierno municipal a la empresa adjudicataria. El presupuesto inicial de la obra superaba el millón de euros.

Una vez resuelto este trámite, las obras de humanización, que arrancaron en junio del año pasado, "están muy avanzadas", continuarán. Según ha avanzado Caballero, se pondrá "la calle en marcha" a principios del mes de junio.

Cierre al tráfico

Pero antes, la semana que viene, Lepanto se cerrará de nuevo al tráfico dos días de la próxima semana por trabajos de asfaltado. Así, no se podrá acceder a la calle desde el miércoles día 20 a las 09:00 horas; la reapertura será el jueves, 21 de mayo, cuando se finalicen los trabajos.

Asimismo, estará cerrado el acceso al túnel de acceso a la AP-9 y la salida del parking de Urzaiz por Lepanto.