Condenan en Vigo al CSIC a pagar más de 52.000 euros a una trabajadora que encadenó contratos 17 años

La Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Vigo Plaza 3 ha condenado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a indemnizar con más de 52.000 euros a una trabajadora que encadenó contratos durante 17 años hasta que consiguió una plaza fija en una oposición en 2025.

En su sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez reconoce el "abuso de la contratación temporal" que sufrió la empleada, por lo que "debe compensarse".

"El cómputo de la experiencia como mérito en el proceso selectivo no es suficiente para paliar el abuso, porque se valora también a otros que no sufrieron abuso. La convocatoria de un proceso selectivo tampoco cuando participan personas que no sufrieron tal abuso y además, los que sufrieron el abuso pueden perder su empleo si no superan las pruebas correspondientes", insiste.

Ante esta situación de "precariedad" que vivió la mujer durante 17 años, "procede reconocer la indemnización solicitada", después de que la víctima firmase el contrato de su nueva plaza con un documento en el que reclamaba su indemnización por todos los años en los que había trabajado como "personal laboral indefinido, no fijo".

"Sobre esta base, debe entenderse que la normativa nacional establece el derecho de los trabajadores a percibir una compensación por el abuso derivado del incumplimiento de los plazos máximos de permanencia, que nacerá a partir de la fecha del cese efectivo de dicha contratación temporal irregular, y que debe tener en cuenta a efectos de su cuantificación la naturaleza de las funciones desempeñadas, el número y la duración acumulada de los contratos, las ventajas económicas que el trabajador habría podido obtener de no haberse producido el abuso y el perjuicio derivado de la situación de incertidumbre en la que se ha encontrado como consecuencia de la utilización abusiva de la contratación temporal", añade la sentencia.

Por ello, el fallo estima íntegramente la demanda interpuesta por la trabajadora y condena al CSIC a pagarle 52.104,99 euros más los intereses.

Pese a todo, la sentencia no es firme, ya que cabe interponer recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).