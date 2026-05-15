Caso 'Saltamontes' en Vigo: PP y BNG impulsan un Pleno extraordinario por la imputación de la concejala de Seguridad

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha anunciado que inicia el proceso para convocar un Pleno extraordinario por la imputación de la concejala de Seguridad, Patricia Rodríguez Calviño, en el accidente del Saltamontes. La decisión se produce una semana después de la negativa de Abel Caballero a comparecer de forma urgente, como demandaba el partido de la oposición.

El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, avanzó que el próximo lunes mantendrá una reunión con la portavoz del PP de Vigo, Luísa Sánchez, para activar de forma conjunta el mecanismo reglamentario para convocar una sesión extraordinaria del Pleno. "Para que el alcalde no siga huyendo de este grave caso y dé la cara de una vez por todas en el máximo órgano de representación democrática de la ciudad", defendió.

Igrexas criticó que Abel Caballero "continúe atrincherado en su despacho" negándose a dar explicaciones sobre la actuación municipal en el accidente del Saltamontes, que costó la vida a un vecino de Vigo. "La única decisión que tomó el alcalde fue ratificar su confianza en una concejala que está imputada por homicidio imprudente", reprochó en relación con el auto de instrucción contra la edil de Seguridad emitido la pasada semana.

Desde el BNG insistieron en la necesidad de que el Gobierno municipal asuma responsabilidades políticas por lo sucedido en las fiestas de Matamá de 2024, y ante los indicios del auto judicial que apuntan a una gestión negligente por falta de control, inspección y supervisión de la atracción del Saltamontes, que no contaba con permiso municipal para estar en funcionamiento.

El frente nacionalista reiteró a ese respecto la demanda de cese inmediato de la edil Patricia Rodríguez Calviño por la gravedad de los hechos que se le imputan en la causa judicial. Además, consideran necesario poner en marcha una Comisión Especial de Investigación en el Ayuntamiento en la que comparezcan las personas responsables políticas y técnicas implicadas, así como la elaboración de conclusiones y el refuerzo de los protocolos municipales con el objetivo de que “una tragedia así no vuelva a repetirse nunca más”.