Ofrecido por:
Piden ayuda urgente para localizar a una mujer desaparecida en Vigo desde el martes
Se trata de una mujer de 53 años, de 1,70 metros de estatura, unos 80 kilos de peso, pelo rubio, ojos marrones y que utiliza gafas graduadas
Más actualidad: Las farmacias de Vigo se incorporan a la red de puntos violeta contra la violencia machista
La plataforma SOS Desaparecidos ha solicitado la colaboración ciudadana para localizar a María Milagros C. B., desaparecida en Vigo desde el pasado martes.
Según han informado, se trata de una mujer de 53 años, de 1,70 metros de estatura, unos 80 kilos de peso, pelo rubio, ojos marrones y que utiliza gafas graduadas.
En el momento de su desaparición, conducía un vehículo Renault Captur blanco con matrícula 7545 MNM.
Desde la organización han facilitado un número de contacto para cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero: 868 286 726, así como el correo electrónico info@desaparecidos.es.