La Autoridad Portuaria de Vigo proyecta un nuevo mirador sobre la ría en O Cocho.

La Autoridad Portuaria de Vigo creará un nuevo espacio de uso ciudadano en las inmediaciones de la playa de O Cocho, en Moaña. Se trata de una pequeña zona concebida como mirador sobre la ría, que se ubicará sobre el muro de contención del arenal y permitirá reforzar la conexión del entorno portuario con la ciudadanía.

El proyecto fue trasladado esta mañana por el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, a la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, durante un encuentro en el que también participaron representantes de la Asociación de Vecinos Nova Meira y miembros del equipo de Infraestructuras de la terminal olívica.

Según explicó Botana, la APV ha trabajado en los últimos meses en distintas propuestas destinadas a dar respuesta a las necesidades planteadas por el vecindario, con el objetivo de avanzar en una mejor integración entre el puerto y el municipio. En este sentido, el presidente portuario subrayó la voluntad del organismo de mantener esta línea de colaboración directa con el Concello y con los vecinos.

Además del futuro mirador de O Cocho, la reunión sirvió para abordar otras actuaciones en la zona. En relación con la senda peatonal entre Rodman y la cantera de O Cocho, Botana trasladó a la regidora la plena colaboración de la Autoridad Portuaria para estudiar soluciones que favorezcan la integración Puerto-ciudad en el frente marítimo.

Por último, el presidente de la APV informó a la alcaldesa sobre los trabajos previstos en el campo de fútbol situado en la playa de A Tella, donde el organismo portuario llevará a cabo labores de acondicionamiento.