Ofrecido por:
La Autoridad Portuaria de Vigo proyecta un nuevo mirador sobre la ría en O Cocho
Carlos Botana trasladó a la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, varias propuestas para mejorar la integración entre la actividad portuaria y el municipio
Te puede interesar: Peiraos do Solpor: la apuesta para la mejora ecológica del Puerto de Vigo ganadora de un Óscar
La Autoridad Portuaria de Vigo creará un nuevo espacio de uso ciudadano en las inmediaciones de la playa de O Cocho, en Moaña. Se trata de una pequeña zona concebida como mirador sobre la ría, que se ubicará sobre el muro de contención del arenal y permitirá reforzar la conexión del entorno portuario con la ciudadanía.
El proyecto fue trasladado esta mañana por el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, a la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, durante un encuentro en el que también participaron representantes de la Asociación de Vecinos Nova Meira y miembros del equipo de Infraestructuras de la terminal olívica.
Según explicó Botana, la APV ha trabajado en los últimos meses en distintas propuestas destinadas a dar respuesta a las necesidades planteadas por el vecindario, con el objetivo de avanzar en una mejor integración entre el puerto y el municipio. En este sentido, el presidente portuario subrayó la voluntad del organismo de mantener esta línea de colaboración directa con el Concello y con los vecinos.
Además del futuro mirador de O Cocho, la reunión sirvió para abordar otras actuaciones en la zona. En relación con la senda peatonal entre Rodman y la cantera de O Cocho, Botana trasladó a la regidora la plena colaboración de la Autoridad Portuaria para estudiar soluciones que favorezcan la integración Puerto-ciudad en el frente marítimo.
Por último, el presidente de la APV informó a la alcaldesa sobre los trabajos previstos en el campo de fútbol situado en la playa de A Tella, donde el organismo portuario llevará a cabo labores de acondicionamiento.