Alta demanda para las viviendas asequibles de Vigo: más de 7.000 solicitudes para 67 pisos

Casa 47 ha sorteado este jueves ante notario las 171 viviendas de la convocatoria piloto de vivienda "asequible", entre ellas 67 ubicadas en Vigo, en un proceso al que se han presentado 7.169 solicitudes en total.

El sorteo se ha realizado mediante un sistema informático del Colegio General del Notariado con el objetivo de garantizar la transparencia en la adjudicación. A partir de un número de solicitud elegido al azar, se ha establecido el orden correlativo del resto de aspirantes. El acta notarial será publicada en la web de Casa 47.

Tras el sorteo, se abre ahora el proceso de comprobación de requisitos, que incluyen tener nacionalidad española o residencia legal en España, ingresos entre 2 y 7,5 veces el IPREM y no disponer de vivienda en propiedad.

En el caso de Vigo, Europa Press informa de que se han sorteado 67 viviendas y otras tantas en Valencia. En total, en ambos casos se registraron unas 6.715 solicitudes. En Mieres, fueron 454 personas las que optaron a 37 viviendas ofertadas.

Las viviendas se adjudicarán en régimen de alquiler, con contratos de hasta 75 años y un primer periodo de 14 años prorrogable cada siete, condicionado al cumplimiento de los requisitos.

En el caso de Vigo, los pisos tienen una superficie media de 79 metros cuadrados con un precio medio de alquiler mensual de 662 euros. Esto es, según el Ministerio, un 35% menos que la media del mercado libre en la ciudad.