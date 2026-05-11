La Zona Franca de Vigo abre sus instalaciones al público con visitas guiadas gratuitas

Asociaciones vecinales, centros educativos, entidades sociales y cualquier persona interesada podrán conocer de cerca la actividad y las instalaciones de la Zona Franca de Vigo con motivo de la Semana de la Administración Abierta 2026. El Consorcio ha organizado para los próximos 18, 20 y 22 de mayo una serie de visitas guiadas a algunos de sus espacios más emblemáticos en la ciudad, entre ellos los parques empresariales de Balaídos y Bouzas, así como su sede central en la rúa do Areal.

La visita a los parques empresariales de Balaídos y Bouzas, con traslado en autobús desde la calle Areal, supone también un recorrido por la historia económica e industrial de Vigo. La Zona Franca de Vigo, entidad del sector público adscrita al Ministerio de Hacienda y creada en 1947, desempeñó un papel decisivo en el desarrollo de la ciudad al impulsar, a finales de los años cincuenta, la implantación de la factoría de Citroën en Vigo.

Las instalaciones de Balaídos acogieron además durante décadas las oficinas centrales del Consorcio, hasta su traslado en 1991 al parque empresarial de Bouzas. En la actualidad, la Zona Franca gestiona también los parques empresariales de A Granxa, en O Porriño; el Parque Tecnológico y Logístico (PTL); Porto do Molle, en Nigrán; y la PLISAN (Plataforma Logística Industrial de Salvaterra-As Neves). Asimismo, impulsa en la ciudad el proyecto VgoTIC Global HUB, ubicado en la calle López Mora.

Dentro de la programación de la Semana de la Administración Abierta 2026, la Zona Franca abrirá también las puertas de su actual sede central, situada en la céntrica rúa do Areal. El edificio fue finalizado en 1865 y está considerado el primer palacete urbano de la ciudad. El Consorcio trasladó allí su sede en 2022 tras una profunda rehabilitación.

Las visitas guiadas permitirán a la ciudadanía conocer de cerca la recuperación arquitectónica del inmueble y descubrir parte de la colección artística institucional, integrada por obras de autores como Pradilla, Laxeiro, Sotomayor, Maruja Mallo, la saga Quesada, Lodeiro, Antón Patiño o Silverio Rivas, entre otros.