Vegalsa-Eroski homenajea en Vigo a la figura de Begoña Caamaño por el Día das Letras Galegas

Comienzan en Vigo los homenajes a la escritora Begoña Caamaño, figura reconocida este año por el Día das Letras Galegas. Vegalsa-Eroski ha dado el pistoletazo de salida a su tradicional campaña conmemorativa este lunes en su supermercado ubicado en la Travesía Alcalde Portanet, 8.

El supermercado Eroski Center de Portanet de Vigo ha acogido la pegada de carteles con la que Vegalsa-Eroski presenta su tradicional campaña por el Día das Letras Galegas, fruto de una colaboración con la Xunta de Galicia.

El acto ha contado con la participación del secretario xeral de Política Lingüística de la Xunta de Galicia, Valentín García; la hermana de la homenajeada, Beatriz Caamaño; la académica de la Real Academia Galega, María Dolores Sánchez; y el director de hipermercados, supermercados y gasolineras Eroski en Vegalsa-Eroski, Florentino Vázquez.

La campaña llegará a 150 de los establecimientos Eroski y Familia de Galicia, con carteles conmemorativos diseñados por el alumnado del CEIP Plurilingüe de Ribadavia (Ourense). Los diseños reflejan la infancia creativa de la autora.

Además, las tiendas contarán durante todo el mes de mayo con bolsas de compra de edición especial. En concreto en Vigo, durante el sábado 16 de mayo, también se repartirán marcapáginas con la imagen de la campaña de este año por el Día das Letras Galegas.

“Desde Vegalsa-Eroski, alentamos a todos nuestros clientes a que lean historias y expandan su imaginación como hizo Begoña Caamaño”, ha remarcado Florentino Vázquez, que ha puesto en valor que este acto se celebre en Vigo, donde nació la escritora.

Por su parte, la académica de la RAG ha afirmado que "necesitamos más gente concienciada y comprometida con su tiempo, con su lugar y con nuestra cultura". "Creo que necesitamos muchas Begoña Caamaño más", ha concluido, antes de comparecer la hermana de la homenajeada, que ha mostrado su alegría y emoción por el acto.

Valentín García ha cerrado el acto. El secretario xeral de Política Lingüística de la Xunta de Galicia ha reconocido la relevancia de campañas como esta para potenciar y divulgar la cultura y la lengua gallega. Especialmente en ciudades como Vigo, donde "tenemos un problema de uso de la lengua".