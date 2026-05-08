Crimen de Salceda (Pontevedra): veinte años de prisión por matar a un joven a puñaladas

El acusado de acuchillar a un joven en Salceda en 2019 durante un juicio en la Audiencia Provincial de Pontevedra, a 23 de marzo de 2026 Adrián Irago / Europa Press

La Audiencia Provincial de Pontevedra, de conformidad con el veredicto del Tribunal del Jurado, ha condenado a Florian R. a veinte años de cárcel, como autor de un delito de asesinato con alevosía, al hombre que mató a puñaladas, en junio de 2019, a un vecino de Salceda de Caselas de 25 años.

Además de la pena de prisión, le impone el pago de una indemnización de 70.175 euros a cada progenitor y de 24.836,07 euros a cada hermano de la víctima.

En la sentencia, destaca que el jurado entendió acreditado que falleció por las heridas que le causó el arma blanca al perforarle el corazón, así como que fundamentó la alevosía en la sorpresividad del ataque, dirigido a zonas vitales, y la falta de oportunidades de defensa de la víctima.

En este caso, la magistrada presidenta explica que el Tribunal del Jurado "no ve suficientemente motivado el ensañamiento por el tipo de heridas sufridas por la víctima y la inmediatez de las mismas y del propio fallecimiento".

Además, el fallo señala que el grado de culpabilidad es "el máximo en este caso", pues subraya que es "absolutamente desproporcionado el resultado (la muerte) con el supuesto detonante de la misma (tirarle una copa minutos antes en un local de ocio)”. De esta forma, recalca que "la víctima no concurrió, en ningún caso, ni siquiera mínimamente, a la provocación del encausado, que traía de casa un arma blanca y no dudó en utilizarla en cuanto tuvo ocasión".

En la resolución, destaca las declaraciones de los testigos, "tanto las que tuvieron un altercado previo dentro de la discoteca, que percibieron el ánimo de 'buscar pelea' que tuvo el encausado esa noche, como los que vieron cómo la víctima trataba de disculparse e incluso de pagarle otra copa, sin poder convencer al que luego sería su asesino, en una actitud conciliadora, no violenta de la víctima".

La sentencia no es firme, ya que contra ella cabe presentar recurso ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Hechos

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 8 de junio de 2019, cuando la víctima, Soufian M., se encontraba en la terraza de un bar en Salceda y fue abordado por el acusado, que lo increpó porque le habría tirado una copa dentro del local. Soufian trató de calmarlo pero, según la Fiscalía, el acusado siguió enfrentándose a él y, empujándolo, le instó a ir "para atrás" para solucionar la situación entre ambos.

De este modo, lo cogió por la camiseta y forcejeó con él, mientras se dirigían hacia la plaza del Ayuntamiento. Debido a ese forcejeo, Soufian acabó cayendo al suelo, momento que el acusado aprovechó para, de forma sorpresiva, sacar un cuchillo y clavárselo.

Soufian logró levantarse y avanzar unos pasos, pero acabó cayendo desplomado en la entrada a la plaza del Ayuntamiento. Finalmente, acabó falleciendo por una hemorragia masiva.

Pocas horas después del crimen, fue detenido un hombre como presunto autor del acuchillamiento, y llegó a ingresar en prisión provisional, pero días después fue puesto en libertad y se archivaron las actuaciones sobre él, al ser identificado erróneamente.

La Guardia Civil reactivó entonces la investigación, en la denominada Operación Parchita, y contó con la colaboración de varios testigos que aportaron fotografías y vídeos tomados la noche del crimen en diversos bares de copas de la zona. Así, se pudo obtener una imagen del supuesto autor del crimen, que fue difundida a través de los medios de comunicación en 2020.

Tras comparar las pruebas con las bases de datos y descartar a otros candidatos, la Guardia Civil llegó hasta el sospechoso a principios de 2022, y trasladó las diligencias y varios informes al juzgado de instrucción de O Porriño. Las actuaciones se centraron entonces en la localización de este individuo, ya que la Guardia Civil tuvo noticias de que había abandonado España tras cometer el homicidio de Salceda.

Una vez informada la jueza de que el sospechoso se encontraba en territorio británico, se activó el procedimiento de extradición con ese país y, paralelamente, en coordinación con la policía inglesa vía Interpol, se iniciaron las actuaciones para dar con su localización exacta. Finalmente, el hombre fue detenido el 6 de enero de 2024, más de cuatro años después del asesinato, en el Condado de Cheshirex.

Florian R. pasó a disposición del juzgado de O Porriño el 25 de enero de ese año y, tras acogerse a su derecho a no declarar, la jueza confirmó la orden de ingreso en prisión provisional. Se da la circunstancia de que, cuando fue arrestado, el sospechoso también tenía pendiente una reclamación judicial en Cambados por su presunta vinculación con el narcotráfico.